Porte aperte al Mug2 alla scoperta delle opere del Maestro Guidi

Anche oggi porte aperte alle case-museo e residenze celebri che ospitano opere e operato di personaggi noti dell’arte e della cultura, in occasione della Giornata Nazionale delle Case dei personaggi illustri, promossa in tutta Italia con il Patrocinio del Ministero della Cultura e di Icom Italia. Per questa iniziativa giunta alla sua seconda edizione l’Associazione Nazionale Case della Memoria include fra le dimore artistiche 2023 il MUG2 (Museo Ugo Guidi 2), presente in rete come polo d’eccellenza toscano a celebrare l’instancabile produzione artistica del Maestro e i suoi numerosi contatti e frequentazioni con gli intellettuali del tempo.

Una realtà museale che si è fatta conoscere in territorio apuo-versiliese per la qualità delle sue esposizioni e che si offre al visitatore come possibilità concreta per consolidare e approfondire il poliedrico mondo artistico di Ugo Guidi, grazie ad una significativa mostra temporanea di opere che ne rimarca l’intelligenza della produzione artistica (attualmente esposte presso il terzo piano dello stesso Palazzo vescovile) e che si è avvalsa della costruzione di un solido rapporto di collaborazione con la Casa- Museo del celebre scultore- con sede a Vittoria Apuana- gestita dai figli Fabrizio e Vittorio Guidi. Ugo Guidi (1912-1977) realizza proprio a Vittoria Apuana le sue opere intrattenendo rapporti amicali con i colleghi Treccani, Carrà, De Grada, Funi, Soffici, Migneco, Cassinari, Cagli, Afro, Dova, Campigli, Greco, Rosai, Maccari, Bueno. I visitatori di MUG2 a Massa, in occasione della prima esposizione a tema artistico culturale “I Maestri del 900” (che chiude oggi e si trova nelle sale del Palazzo vescovile di via Alberica) potranno prendere visione di una preziosa selezione di opere di Ugo Guidi- pittore e scultore- e di opere di Ardengo Soffici -pittore-, arricchite da documenti inediti (provenienti dall’Archivio Guidi) e testimonianze della loro frequentazione nell’ambiente intellettuale versiliese.