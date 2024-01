Porte aperte al cineforum con il critico

Riparte il cineforum al cinema teatro Città di Villafranca, gestito da Mario Lucà. Nove film e altrettanti approfondimenti, che sapranno divertire e far riflettere il pubblico. La rassegna si svolgerà ogni martedì alle 21.15, con la presentazione del critico esperto Roberto Petacco. Nel fine settimana invece la programmazione andrà avanti regolarmente con gli ultimi film del panorama cinematografico. Si comincia martedì con ‘The old oak’, nome dell’ultimo spazio di ritrovo rimasto per i lavoratori di un comunità mineraria, un tempo florida ma oggi in dismissione dopo 30 anni di crisi. La situazione cambia quando arriva sul posto un gruppo di rifugiati siriani. The Old Oak è un film del 2023 diretto da Ken Loach e sceneggiato da Paul Laverty. Martedì 16 gennaio sarà al volta di ‘Adagio’, un film poliziesco e drammatico, diretto da Stefano Sollima, con Pierfrancesco Favino e Toni Servillo, mentre il 23 gennaio ‘L’ultima volta che siamo stati bambini’ di Claudio Bisio, il film racconta la missione di tre bambini durante la seconda guerra mondiale. ‘Palazzina Laf’ è il titolo del quarto film, in programma il 30 gennaio, esordio alla regia dell’attore Michele Riondino, un esordio fulminante, che porta con se la conoscenza approfondita della storia dell’Ilva e delle sue ricadute sul territorio tarantino. Quattro i film di febbraio: il 6 ‘Enea’, una stoia d’amore e di amicizia, il 13 febbraio ‘Lezioni di vita’: durante le vacanze di Natale del 1970 si forma un improbabile gruppo di tre persone, un insegnante, uno studente e una cuoca. Il film ha ottenuto tre candidature a Golden Globe; il 20 febbraio ‘L’imprevedibile viaggio di Harold Fly’; il 27 febbraio ‘Il cielo brucia’. Il primo ciclo di cineforum di concluderà martedì 5 marzo con ‘Finalmente l’alba’.

M.L.