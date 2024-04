Porte aperte al Cermec per i giovani

Anche quest’anno Cermec ha aderito all’evento “Riciclo Aperto”, promosso da Comieco nell’ambito della “Paper Week”, dal 9 all’11 aprile. La raccolta differenziata è il gesto che dà il via a un ciclo virtuoso di cui beneficia l’ambiente ma anche la società. Per vedere da vicino cosa succede dopo che abbiamo chiuso sacchetti o mastelli e per sfatare miti comuni e valorizzare l’importanza del contributo individuale alla raccolta differenziata di carta e cartone, elemento chiave dell’economia circolare, le aziende di raccolta e di preparazione al recupero – qual è Cermec – aprono le porte dei propri impianti alle più giovani generazioni.