Porte aperte al Centro Sub di Marina di Massa per i 40 anni dalla fondazione

Successo della mostra al centro sub di Marina di Massa. Dopo dopo i saluti del presidente di Italia Nostra Bruno Giampaoli e del presidente del Centro Sub Paolo Scalfo, il gruppo è entrato nei locali soffermandosi nella sala conferenze dove ha potuto apprendere da Scalfo l’attività dell’associazione. Sono stati ricordati i punti chiave di questa quarantennale attività: dall’attività subacquea, ai corsi da sommozzatore a vari livelli, gli stage di videofotografiche, i corsi di avviamento, prevenzione e sicurezza in mare,protezione ambientale, didattica con mostra degli acquari e mostra delle conchiglie. Tra le cose interessanti il presidente Scalfo ha ricordato come in questo tratto di mare vi sia grande opportunità di pesca dovuta alle molte varietà di pesce e molluschi. E’ inoltre stata registrata la presenza di varie colonie di cavallucci marini e di una varietà di granchi speciali. Successivamente c’è stata la visita ai locali con la mostra vera e propria. Per quanto riguarda l’edificio che ospita il Centro Sub riteniamo sia una realtà importante che merita di essere salvaguardata, sostenuta e pubblicizzata. L’edificio ci è sembrato solido e suggestivo. Basterebbe eliminare le parti malamente aggiunte e ripristinare la copertura originaria come appare nelle fotografie d’epoca". Infine il Comitato per la Biodiversità ha deciso di partecipare con le associazioni che ne fanno parte al prossimo incontro alla Partaccia il 27 settembre in difesa dell’attuale struttura.