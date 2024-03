Porte aperte a Mudac e Carmi. Tre giorni di mostre e convegni

Mudac e Carmi aprono le porte alla cittadinanza per una tre giorni ricca di incontri. Si parte martedì alle 16 nello spazio multifunzionale del Carmi in Padula, che ospita la conferenza di Agnese Ramagini ‘Il piacere dell’acqua. La produzione di fontane in marmo bardiglio di Fossacava in età romana’. Uno studio realizzato da questa studentessa del corso universitario di archeologia di Pisa, su una parte dei semilavorati in marmo bardiglio estratti in età romana nel sito di Fossacava. La ricerca sarà presentata da Gea Dazzi, assessore alla Cultura del Comune di Carrara, e da Stefano Genovesi, direttore del Museo del Marmo di Carrara e dell’area archeologica di Fossacava. Mercoledì invece il Mudac ospita alle 17 la presentazione dell’ultima pubblicazione di Maurizio Vanni intitolata ‘Biomuseologia. I musei e la cultura della sostenibilità’.

Introduce l’incontro Cinzia Compalati direttore del Polo museale di Carrara. Giovedì alle 17 si parte con il primo appuntamento degli incontri ‘I giovedì del Carmi’ curati dal direttore del museo, Marco Ciampolini. Francesca Sabbatini dell’università degli studi di Pisa terrà la conferenza dal titolo ‘Antichità in Accademia. A proposito di un torso virile nudo’. La studiosa parlerà di una statua conservata all’Accademia delle belle arti di Carrara, un frammento acefalo lunense di grande eleganza del quale la stessa Sabbatini ha recuperato la forma originaria. Sarà l’occasione per approfondire alcune tematiche legate al territorio e visitare le collezioni dei due musei. Al Mudac di via Canal del Rio oltre alle collezioni permanenti sarà possibile visitare la mostra di Zoran Grinberg ‘Celebrazioni’, allestita nella Project room, spazio ideato all’interno del progetto ‘Carrara Città Creativa Unesco’, pensato per valorizzare la collaborazione del museo con gli artisti e i creativi che rendono ogni giorno Carrara un hub culturale a cielo aperto.

Al Carmi in Padula è invece possibile visitare la mostra fotografica di Uliano Lucas ‘Altre voci, altri luoghi. Fotografare per comprendere il mondo intorno a noi’, promossa dal Comune di Carrara e curata dall’associazione Archivi della Resistenza (circolo Edoardo Bassignani di Fosdinovo), gestore del vicino Museo Audiovisivo della Resistenza, anch’esso partner del progetto, patrocinata da Regione Toscana, Istituto Storico della Resistenza Apuana e Accademia di belle arti di Carrara.

Uliano Lucas è uno dei più importanti autori della fotografia sociale italiana che da più di sessant’anni documenta mutamenti sociali, politici e culturali di tutto il mondo. I due musei sono aperti da martedì a domenica dalle 9 alle 12 e dalle 14 alle 17. In occasione delle conferenze l’ingresso sarà gratuito. Sicuramente un ottimo biglietto da visita per la città, che mira ad attirare quanti più appassionati di cultura possibile, nell’obiettivo di far conoscere le sue bellezze anche al di fuori della provincia, grazie a queste iniziative improntate alla conoscenza.