Pontremoli, via alla Granfondo Tanti ciclisti lungo boschi e prati

di Natalino Benacci

Al via, oggi, la seconda edizione della Granfondo “Città di Pontremoli-Memorial Roberto Bellotti“, organizzata dall’ Asd Goodbike Pontremoli in collaborazione con i Comuni di Pontremoli e Filattiera, Pro Loco, Veterani dello sport, l’associazione “Cio nel cuore“, Protezione civile, i Fuochisti di San Geminiano e la Misericordia. Una gara che consentirà ai partecipanti di ammirare le bellezze della Lunigiana, ma anche un omaggio alla memoria del presidente dell’Asd Goodbike, Roberto Bellotti, prematuramente scomparso nel 2020. Rispetto alla prima edizione il percorso corto è rimasto invariato mentre il secondo è stato allungato come da regolamento. Un ringraziamento degli organizzatori va alla società LunigianaXBike per la collaborazione. La prova sarà valida per il campionato nazionale Uisp Marathon e veterani sportivi Unvs. I tracciati sono due: uno corto, di 27 chilometri con un dislivello di 1.100 metri, e il percorso lungo di 50,3 chilometri con un dislivello di 2.080 metri. Partenza e arrivo in Piazza Italia, con il via previsto alle 9.30. I percorsi si snoderanno attraverso boschi di castagni secolari, vecchie mulattiere, ampie carraie e prima di tagliare il traguardo verrà attraversata una parte di centro storico. Saranno battuti anche diversi tratti della Via Francigena. Il percorso sarà segnalato con tabelle (discese pericolose, cartelli con frecce direzionali, ristori) e indicazioni progressive da 5 km all’arrivo in poi. All’inizio delle salite più impegnative ci sarà un cartello con le caratteristiche (dislivello, pendenza, lunghezza). Un impegno organizzativo per l’Asd Goodbike, guidata dal presidente Antonio Beschizza, che prosegue l’attività iniziata nel 2016 con lo scopo di promuovere il territorio attraverso varie iniziative. E’ stata attivata una sinergia con le guide Sigeric che hanno sviluppato un progetto sull’aspetto turistico della manifestazione creando pacchetti vacanza per il weekend della gara.

In questi anni l’Asd Goodbike Pontremoliha promosso diversi progetti come la realizzazione del percorso Pineta per Mtb intitolata a Pier Giacomo Tassi, la tabellature permanente di 4 percorsi per Mtb nel territorio di Pontremoli con la posa di 3 strutture per i tabelloni su cui sono esposte le mappe nella Foresta del Brattello, nel percorso pineta e in Piazza Italia. La Asd Goodbike Pontremoli si è adoperata anche al ripristino e pulizia di vecchi sentieri che non erano più agibili. E recentemente sono state acquistate e regalate alla città di Pontremoli 2 stazioni di ricarica per bici a pedalata assistita.