Pontremoli, sono in arrivo i ’big’ Il ministro Roccella e i vertici Istat

di Natalino Benacci

Ci sarà anche il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella alla cerimonia di assegnazione (nella foto) del Premio Premio letterario "Pontremoli – Città del Libro e della Famiglia", nato su iniziativa del Forum delle associazioni familiari e del Comune in collaborazione con la Fondazione “Città del Libro“, che si svolge sabato primo luglio in piazza della Repubblica, alle 21. Il Ministro arriverà a Pontremoli nel pomeriggio, accolto dal sindaco Jacopo Ferri, per partecipare alla presentazione del suo libro "Una famiglia radicale" (Rubettino editore) alle 19 a Palazzo Dosi Magnavacca dove saranno relatori il presidente dell’Istat Gian Carlo Bianciardo e il presidente della Fondazione Leanprove Gabriele Arcidiacono. Pontremoli torna ad essere il centro della cultura italiana con questo premio che ha portato in finale i libri "Il paradiso è un posto con un vermentino in frigo – e altre cose che si avvicinano alla felicità" di Roberto Botturi (ed. Infinito), "Lascia splendere la tua meraviglia – Lettera ai nostri figli e ad ogni bambino" di Mickol Lopez e Daniele Marzano (ed. Fabbri),"Io, mio padre e le formiche - Lettera ai ragazzi sui desideri e sul domani" di Rosella Postorino (ed. Salani), "La vita accade" di Alberto Pellai ed. (ed. Mondadori), "Una piccola pace" di Mattia Signorini (ed. Feltrinelli), "Un nido di nebbia" di Andrea Voglino e Ariel Vittori (ed. Tunuè). Il premio diventa una sfida per raccontare la bellezza della famiglia, la qualità delle relazioni, il desiderio e la passione che spingono le famiglie ad andare incontro ai cammini più impervi. Anche attraverso opere di narrativa che diventano spunto di riflessione e condivisione. E la narrativa italiana è intrisa di storie familiari.

E’ stata la giuria presieduta dal giornalista Francesco Giorgino a scegliere la sestina che si contenderà l’ambita fascetta nella serata condotta dall’attrice Beatrice Fazi. Il Premio si propone l’obiettivo di promuovere la bellezza della famiglia anche attraverso la letteratura, coniugando sociale e cultura, come spiega Adriano Bordignon, presidente del Forum Associazioni Familiari, che sarà sul palco per la premiazione con Ingazio Landi, presidente della Fondazione Città del Libro: "Vogliamo contribuire a una nuova narrazione della famiglia. Di famiglie si parla sempre troppo poco e non facendone gustare il vero sapore e l’opportunità che possono essere per le comunità e per il Paese".