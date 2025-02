Pontremoli Si schiantano con l’auto rubata

Rubano un fuoristrada parcheggiato in Via Oderzo a Pontremoli e, a tutta velocità, cercano l’itinerario giusto per allontanarsi dal quartiere ma, dopo aver sradicato una ringhiera, finiscono con la grossa auto nel giardino di un condominio. Per fortuna il pesante mezzo ha terminato la sua corsa prima di urtare il muro dell’edificio ed ha travolto soltanto qualche vaso di fiori. I giovani all’interno del veicolo, forse tre, sono usciti dall’abitacolo indenni e si sono allontanati rapidamente per non essere bloccati. Ma le telecamere che vigilano sulla zona potrebbero aver catturato le immagini che consentirebbero di individuarli.

E’ successo sabato sera, verso le 22, all’incrocio tra le vie Giuliani e IV Novembre. Tanta la paura per una donna che abita al piano terra dell’immobile: ha sentito chiaramente il rumore dello schianto del mezzo contro la ringhiera e poi quello sordo provocato dal successivo salto nel giardino vicino alle sue finestre. La malcapitata ha pensato che qualche malintenzionato volesse entrare in casa. Se il fuoristrada non si fosse fermato prima avrebbe probabilmente centrato il muro esterno del condominio con danni ingenti. Si pensa che i responsabili siano giovani che, con addosso un eccesso di alcol, abbiamo voluto esibirsi in qualche bravata off limits, sfuggita di mano. Fuoristrada e rottami della ringhiera recuperati poi dal Soccorso Aci.

Sempre nelle vicinanze di piazza Italia a Pontremoli, poco prima di questo episodio, era stato spaccato il vetro di un’automobile per rubare una borsa lasciata sui sedili. Un’altra automobile appartenente ad un commerciante è stata rubata in Via Malaspina, poco dopo le 24, nel centro storico sud. In questo caso nessuno si è accorto di nulla anche se in quel momento c’era un intenso via vai proprio vicino a due locali della piazza.

Ma c’è di più. Una vicenda truffaldina è arrivata nelle ultime ore a completare un quadro fosco di furti nelle case e microcriminalità. Ad un commerciante pontremolese sono state clonate le carte di credito carburanti e in breve tempo i malviventi hanno prelevato 28mila euro di carburante in Campania. Sta preoccupando la popolazione ciò che sta dilagando a Pontremoli sul filo della cronaca, costretta sempre più spesso a raccontare di appartamenti saccheggiati dai soliti ignoti e di cittadini sempre più esasperati.

Razzie continue, compiute giorno e notte, anche in barba agli allarmi spingono la gente a chiedere un cambio di marcia nel controllo del territorio. Anche perché, statistiche a parte, quello dei furti in casa è considerato da sempre uno di reati più invasivi che tocca da vicino la vita delle famiglie per tutto ciò che la violazione della propria casa porta con sé anche a livello emotivo. I ladri si dimostrano sempre attenti a sfruttare ogni occasione per entrare negli appartamenti deserti.

Natalino Benacci