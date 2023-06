Pontremoli, Ricco Calendario di Iniziative per Famiglie durante le Vacanze Scolastiche

E’ ricco il calendario di iniziative curato dal Comune di Pontremoli con la Consulta della Famiglia assieme a Centro Giovanile e Kinemove Sport. Un prezioso servizio alle famiglie durante le vacanze scolastiche. Dallo scorso 12 giugno ha preso il via l’edizione 2023 di “Viviamo il mare“ che durerà fino al 30. Ogni giorno, fatta eccezione per sabato e domenica, si può andare alla Colonia Diocesana di Marina di Carrara per trascorrere giornate in armonia. Partenza alle 8.30 da piazza Italia con pulmino e ritorno alle 17.30 (costo del trasporto 6 euro). I partecipanti potranno contare su un posto in spiaggia attrezzata. Prenotare ai numeri 0187- 4601246 – 242 – 232. Diversa età ma stesso obiettivo. Parliamo di “E..state con noi – Bambini a Pontremoli“ e “Summercump Country club 2023“. L’iniziativa rivolta a bimbi e ragazzi è organizzata da Comune ed SdS attraverso il Centro Giovanile “Mons. G. Sismondo“ e gli operatori di Aurora Domus. Il tutto insieme ad associazioni e realtà del territorio: dagli studenti dei Licei lunigianesi in alternanza scuola – lavoro che si occuperanno di laboratori di lingua, matematici, creativi, alle associazioni sportive. Calcio, basket, pallavolo, bocce, rugby saranno alcune delle attività in cui i piccoli potranno cimentarsi insieme ai laboratori. E poi uscite sul territorio, laboratori di pittura, creativi, di origami e un corso per apprendere le tecniche di primo soccorso. Il Gruppo Scout collabora all’iniziativa (info chiamare il 333-1679211). “Summercump – Country club 2023“ invece, è l’iniziativa ideata da Kinemove Center e Comune. Dallo scorso 12 giugno al 31 agosto, dalle 8 alle 13 e dalle 15 alle 18, bambini e ragazzi potranno partecipare alle attività organizzate dal centro sportivo basate sulle discipline sportive più in voga e sui tuffi in piscina. Per info telefonare al 340-9783123.