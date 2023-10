Pontremoli regina dei turisti. Castelli, festival e natura. Ingredienti per il successo. Presenze in costante crescita

I turisti crescono così come l’interesse per le bellezze storiche, artistiche e ambientali della Lunigiana. Il trend positivo delle scorse stagioni è proseguito con un’impennata delle diverse attività. Scuole, gruppi, tour in bici e outdoor, passaggi nei punti informazione, pernotti agli ostelli e appassionati della cultura e dell’arte. Pontremoli è costellata di innumerevoli attrattive: castelli, pievi e borghi arroccati sull’appennino che svelano un territorio affascinante e misterioso, ben rappresentato anche da percorsi storici come la Francigena o la Via degli Abati e da un ambiente incontaminato da sfogliare in bici, a cavallo o più semplicemente da conoscere percorrendo a piedi antichi sentieri montani o canyon fluviali come gli Stretti di Giaredo. Storia, arte e ambiente diventano gli elementi fondanti di un sistema turistico che può diventare la ricchezza per le nuove generazioni.

E poi ci sono gli eventi che hanno richiamato a Pontremoli un alto numero di turisti, visitatori e appassionati, attirati anche da quello che, secondo i dati registrati, è stato uno dei traini più importanti della stagione turistica pontremolese: il "Conte Arese Lucini in carcere", l’opera di Francesco Hayez esposta a Pontremoli fino a pochi giorni fa grazie al progetto "Uffizi diffusi. Francesco Hayez a Pontremoli che ha contato 5mila ingressi. Poi il Museo delle statue stele di Pontremoli supervisitato a settembre con 2.338 biglietti staccati: un record per quel mese considerando che ha superato di circa 400 ingressi, la quota 2022 in piena ripresa dopo l’avvento del Covid, quando aveva fatto registrare complessivamente 18.940 accessi. L’aumento dell’interesse era già atteso dopo l’inaugurazione del nuovo look, una sorprendente vetrina della suggestione scenografica frutto del progetto di riallestimento firmato dall’architetto Guido Canali.

Nel 2018 i visitatori erano stati 18.038 e nel 2021 13.614, un ottimo risultato nonostante la pandemia, in crescita rispetto al 2020 quando erano stati registrati invece 9.925 ingressi. Sono stati 2.808 invece i visitatori che da gennaio alla fine del mese di settembre ( in tutto il 2022 rano stati 2.200) sono stati registrati al Punto Iat di piazza della Repubblica, con un picco nel mese di agosto, in corrispondenza dei numeri altisonanti di Medievalis (77.000 visitatori) e nel mese di maggio, quando era stata inaugurata la mostra "Uffizi diffusi".

Per l’ottanta percento di nazionalità italiana e, per la maggioranza dei casi viaggi in coppia o in famiglia. Una scia che non accenna a diminuire perché a metà del mese di ottobre, sono ancora diversi i turisti che si recano al Punto Iat in cerca di materiale informativo.

"I dati ci confortano – commenta l’assessore al Turismo Clara Cavellini - ma non possiamo adagiarci sugli allori, dobbiamo continuare nell’impegno sinergico fra istituzioni ed operatori turistici intendendo non solo ristoratori e albergatori ma anche commercianti, artigiani, agricoltori, allevatori, cooperative di comunità, con particolare riguardo alla cooperativa di Servizi per il Turismo Sigeric, e a tutto il modo dell’ associazionismo attivo in sinergia con la Pro loco, fino al singolo cittadino, col fine di creare iniziative che ci permettano di allungare la stagione turistica anche nei mesi invernali ma soprattutto di aumentare i giorni di permanenza dei turisti nel territorio".

"La nostra idea di sviluppo turistico non punta ovviamente al turismo di massa, fatto di grandi numeri, ma ad uno sviluppo turistico che valorizzi l’identità storico culturale del nostro territorio e che al contempo sviluppi nuove forme di residenzialità legate al diffondersi della fibra e delle nuove tecnologie. L’obiettivo è quello di sviluppare sul territorio maggiori opportunità e luoghi di aggregazione, piccole biblioteche e coworking offrendo, quindi, maggiori opportunità di vivere lavorando da remoto sia nel centro cittadino che nelle frazioni del nostro bellissimo territorio dove il lavoro in smartworking può assomigliare sempre più ad una vera vita in vacanza".

"Se i numeri dicono tanto, non dicono tutto – aggiunge il presidente di Sigeric Pierangelo Caponi -. È la tipologia del visitatore che sta cambiando. Sempre più nord europei amanti della vita slow e delle esperienze all’aria aperta. Viaggiano in famiglia e pernottano mediamente 4 notti in Lunigiana".

