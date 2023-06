Pontremoli Mille visite per il Conte Lucini

Oltre mille ingressi: studenti di numerose scuole, turisti, visitatori e appassionati hanno visitato la mostra Uffizi Diffusi dal 5 maggio scorso quando il direttore Eike Schmidt ha inaugurato l’esposizione dell’opera di Francesco Hayez (1791-1882) “Ritratto del Conte Colonnello Arese Lucini in carcere“, militare napoleonico poi coinvolto nei moti risorgimentali. Un olio su tela (151 x 116 cm) datato 1828: capolavoro unico della pittura risorgimentale.

L’amministrazione comunale, per ospitare il quadro, ha adeguato la Sala dei Sindaci a un elevato standard di sicurezza installando un sofisticato e innovativo sistema di allarme e videosorveglianza. E’ stata anche insediata una teca climatizzata con un sensore interno che registra i dati della temperatura e dell’umidità. "Deve essere garantita al massimo livello la sicurezza dai furti o danneggiamenti e per questa ragione è stato chiesto il ricorso all’esposizione in teca - spiega il sindaco Jacopo Ferri - Inoltre il vetro stratificato crea un barriera di protezione con eccellenti qualità ottico-estetiche e di trasparenza. La sala sarà presidiata da volontari delle associazioni di volontariato durante tutto il periodo dell’esposizione".

Hayez è un artista fra i maggiori interpreti del romanticisimo, grazie alle sue opere in cui gli ideali del Risorgimento, legati al concetto di patria e libertà, vengono rappresentati attraverso soggetti che appartengono a un passato epico e lontano. La tela ospite d’onore della galleria comunale ritrae il conte patriota, Arese Lucini, tra il 1820 e il 1821. Per questo finì sotto processo delle autorità asburgiche. Nel dipinto il patriota è rappresentato con lo sguardo rivolto verso l’osservatore e indossa una tenuta militare. L’ambiente è cupo, rappresenta la desolazione del carcere cosi come l’oscurità della cella. Al momento in cui l’opera fu eseguita la pena si era effettivamente già conclusa. Ma l’opinione pubblica, visto straordinariolo talento pittorico di Hayez, rimase colpita dall’immagine prostrata del conte nella sua condizione di prigionia". Ma qual è il legame tra Pontremoli e Hayez? Nasce col dipinto storicista “Pietro Rossi signore di Parma assediato nel Castello di Pontremoli (1818-1820)“ che si trova oggi conservato nella Pinacoteca di Brera dello stesso Hayez con cui il pittore diede inizio alla sua svolta romantica. La vicenda storica dei Rossi diventati signori di Pontremoli nel 1329 aveva profondamente colpito l’artista.

L’evento non è passato inosservato, anche perché sui social network l’influencer Martina Maccherone lo ha promosso e anche l’attore Dario Vergassola ha voluto ammirare la tela. "Sono molto contento di questo primo mese di apertura della mostra – aggiunge Ferri-. Non solo per i numeri importanti, ma soprattutto per il grande interesse che l’opera esposta sta suscitando, stimolando anche la curiosità di tantissimi giovani. "Uffizi Diffusi è un’esperienza estremamente positiva che si è calata perfettamente nel contesto culturale che Pontremoli, per storia, per tradizione e per capacità di operatori turistici, è sempre in grado di offrire. È obiettivo dell’amministrazione di dare continuità a questa virtuosa esperienza ed al sempre maggior utilizzo degli spazi allestiti". Natalino Benacci