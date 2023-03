Pontremoli "Investiremo 31 milioni" Ferri punta sul patrimonio culturale

di Natalino Benacci

Quasi 31 milioni di euro di investimenti nel prossimo triennio. Questo il piano di investimenti approvato dal consiglio comunale. Al centro delle previsioni interventi su scuole, ponti, centro storico e frane, ma non è certo che tutte le opere possano essere finanziate. Il programma è stato approvato a maggioranza col voto negativo dell’opposizione durante il consiglio comunale svoltosi ieri mattina alle Stanze del Teatro della Rosa.Le risorse sono così divise: 11.599.507 euro nel 2023, 12.287.721 nel 2024 e 6.911.637 nel 2025. Per il 2023 c’è già la copertura finanziaria per 7.743.942 euro di lavori e in particolare per ponte Zambeccari (724.000), per argine Torrente Gordana (342.724), ampliamento plesso scolastico via IV novembre (570.262), intervento sulle mura storiche (164.920), progetto per tenere in vita la storia di Torrano e Guinadi (127.000), ristrutturazione S.Giacomo di Altopascio (149.500), parcheggio stadio Lunezia (460.000), abbattimento barriere architettoniche castello del Piagnaro (500.000), progetto inserimento persone disabili (715.000), efficientamento energetico palazzo comunale (260.000), tetto Istituto Tecnico Belmesseri (1.183.600), efficientamento energetico scuole via IV novembre (834.692), passerella pedonale ponte 4 santi 292.500. In primo piano anche il bilancio di previsione, che si è chiuso con un pareggio di 41.837.092 euro. Le principali entrate correnti previste sono: Imu (2.295.000 euro), Tari (1.326.864), Addizionale Irpef (710.000), Fondo solidarietà comunale (794.000), Fitti di locali di proprietà (205.066), Proventi da servizi a domanda individuale (568.724), Canone unico Tosap e Pubblicità (135.000), Sanzioni per violazioni del codice della strada 1.552.000 euro (di cui solo 586.300 si prevedono di incassare realmente).Per la parte corrente le maggiori spese riguardano il personale (2.534.822 euro) e gli acquisti di beni e servizi per 3.662.623 euro.

Nel suo intervento, l’assessore al bilancio ha posto l’attenzione su tre investimenti che l’amministrazione sostiene per valorizzare il patrimonio turistico culturale del nostro territorio: il contributo di 20.000 euro per compartecipare alla spesa di ristrutturazione della chiesa di Nostra Donna, 25.000 euro per compartecipare alla ristrutturazione del santuario di S.Terenziano e 50.610 euro per cofinanziare i fondi ottenuti dalla Regione Toscana per complessivi 226.509 euro per la valorizzazione del centro storico, oltre all’accensione di un mutuo di 200.000 euro per la sistemazione della pavimentazione in piazza della Repubblica.