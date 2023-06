Pontremoli, Interpellanza su Patrocinio a "Street Food Sapori dal Mondo Festa Spagnola"

E’ quanto meno curiosa l’interpellanza presentata in Consiglio comunale dai componenti del gruppo “Pontremoli Più“ Elisabetta Sordi, Elena Battaglia, Mario Bassi e Matteo Bola. I quattro rappresentanti dell’opposizione chiedono chiarimenti sulla manifestazione denominata “Street Food Sapori dal Mondo Festa Spagnola“ e più precisamente sulla concessione del patrocinio da parte del Comune di Pontremoli. Parlianmo della kermesse enogastronomica svoltasi a Pontremoli dal 1 al 3 giugno. "Considerato che, contemporaneamente a Fivizzano si svolgeva “Sapori“, una delle manifestazioni storiche della Lunigiana per tradizione e per promozione del territorio tutto – si legge nell’interpellanza – rilevato che la contestualità e il medesimo tema enogastronomico potessero configurare quantomeno una inopportunità della collocazione temporale, sottolineato che la giunta ha ritenuto di patrocinare l’evento, come risulta dalla locandina della manifestazione, i sottoscritti consiglieri comunali chiedono: quando sia stato richiesto il patrocinio e da chi; chi abbia concesso il patrocinio e con quale atto (delibera di giunta o altro); se il delegato alla cultura abbia valutato l’opportunità della collocazione temporale della manifestazione, alla luce della necessità, da sempre sottolineata da più parti, di una migliore organizzazione degli eventi a livello territoriale per promuovere tutta la Lunigiana; e infine se sia stato coinvolto anche il delegato al turismo. E cosa si intende esattamente con la dicitura Patrocinio dell’ufficio cultura?".

Roberto Oligeri