Pontremoli accoglie gli Uffizi In mostra nella sala dei sindaci una tela delle gallerie fiorentine

Torna a Pontremoli il direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt e lo fa per presentare una prestigiosa tela del museo fiorentino inviata in ‘trasferta’ nella sala dei Sindaci del Comune dove potrà essere ammirata da venerdì al 31 agosto. L’appuntamento col direttore degli Uffizi è proprio domani alle 11 a Palazzo Dosi Magnavacca dove sarà presentato l’evento già annunciato due anni fa dallo stesso Schmidt quando era stato invitato per la prima volta a Pontremoli. L’iniziativa rientra nel progetto Uffizi Diffusi che ha lo scopo di delocalizzare il museo portando alcune opere fuori del capoluogo toscano. L’opera d’arte e l’autore sono ancora top secret e i nomi saranno svelati nel corso dell’incontro in cui Schmidt spiegherà anche il perché della scelta e quale legame esiste tra la tela o l’autore con la città di Pontremoli.

"Deve essere garantita al massimo livello la sicurezza dai furti o danneggiamenti – spiega il sindaco Jacopo Ferri – , il vetro stratificato crea un barriera di protezione con eccellenti qualità ottico-estetiche e di trasparenza. La sala sarà presidiata da volontari delle associazioni durante tutto il periodo dell’esposizione". Secondo Eike Schmidt l’arte non può più vivere solo di grandi spazi e centri espositivi, occorre quindi avvicinarla ai cittadini e al territorio. Ma nell’iniziativa Uffizi diffusi sono anche prese in considerazione tutte quelle opere che sono state finora conservate in depositi ma mai esposte. Grazie a questo progetto sarà quindi possibile scoprire opere che fino ad oggi non sono state visitabili. Il progetto ha la finalità di avvicinare le comunità ai musei e nello stesso tempo le opere d’arte esposte incidono sui flussi turistici.

Natalino Benacci