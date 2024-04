Pontremolese e San Marco Debacle casalinga

pontremolese

0

san piero a sieve

1

PONTREMOLESE: Cacchioli, Miceli, Bresciani (79’ Pezzoni), Scaldarella, Seghi, Verdi, Vicari (90’ Lazzeroni), Grasselli, Petracci (69’ Bernieri), Bruzzi (79’ Ghiselli), Simonelli. A disp.: Razzoli, Menichetti, Agolli. All.: Steffanini.

SAN PIERO A SIEVE: Rita, Falaschi, Cassai (78’ Fedele), Pozzi, Bencini, Lukolic, Algerino (72’Giani), Gori, Iori (72’ Santilli), Baroncelli, Giovannoni (78’ Barzagli). A disp.: Seqiui, Frilli, Boddi Bonifazi. All.: Signorini.

Arbitro: Macca di Pisa

Marcatori: 74’ Santilli.

PONTREMOLI – Doveva essere per l’Azzurra la partita da vincere per rimanere in area play off. È stata invece la gara che a 90’ minuti dalla fine ha visto all’opera una Pontremolese sconfitta dal San Piero a Sieve che con un gol realizzato (74’) in nettissimo fuori gioco dal nuovo entrato Santilli ha reso il Lunezia terra di conquista. I lunigianesi che hanno toccato il fondo: proprio quando si sperava che battendo i biancorossi riuscissero a dare continuità alla vittoria di domenica scorsa nel corso dei 96’ minuti sono stati una squadra sempre più irriconoscibile, frutto di una preparazione ferragostana sbagliata. Primo tempo al piccolo trotto con un cross dalla sinistra di Bresciani con Vicari sull’ultimo palo che manca l’aggancio. Al 64’ Gori per Bencini pressato da Verdi, il centrale fiorentino sbaglia la mira. 71’ Cross dalla sinistra di Simonelli la palla arriva a Miceli, la colpisce di testa mandandola fuori. Minuto 74’, Pozzi pesca Santilli in netto fuorigioco, confermato dai fiorentini, realizza tra le proteste dei locali il gol vittoria. 76’ Bresciani da fuori area con un bolide impegna Rita che compie una prodezza deviando in angolo. Poi, Santilli spreca l’occasione per il raddoppio.