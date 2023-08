Ponticello restaurato dagli abitanti Tutti al lavoro per la grande festa e con gli incassi ‘salvano’ il borgo

di Natalino Benacci

Il borgo di pietra è restaurato dagli abitanti che, ogni anno, per fare cassa mettono in scena il quotidiano della vita contadina. Il dedalo di gallerie, archi e case torri di Ponticello è curato come se fosse un nonno i cui acciacchi devono essere presi per tempo. E. grazie a questa dedizione, l’antico borgo filattierese è uno dei centri meglio conservati del territorio. Ogni anno un progetto per ‘accudire’ archi, stradine e abitazioni. Grazie 27ª edizione dei ‘Mestieri nel Borgo’ quest’anno saranno restaurati un pozzo antico e una casa torre, chiamata ‘caminà’. Il riscatto parte dall’orgoglio: far parte di una piccola patria ha grandi vantaggi sulla qualità della vita, delle relazioni umane e con l’ambiente: meno stress, allegria e obiettivi condivisi. E’ questa la filosofia di vita degli abitanti di Ponticello: salvare le tradizioni contadine e le testimonianze di questa cultura.

I ‘Mestieri’ nel piccolo agglomerato rurale che risale al medioevo, hanno offerto un’ interessante panoramica degli aspetti più significativi della civiltà contadina. Un successo di pubblico giunto per curiosare tra gli oggetti della vita quotidiana locale e gli strumenti di lavoro, dei manufatti artigianali.

"E’stato coinvolto tutto il paese – dice il presidente dell’associazione ‘Mestieri nel Borgo’ Roberto Bastoni - L’unica associazione attiva è la nostra. Tutti gli abitanti partecipano all’allestimento e il ricavato della rassegna serve per restaurare qualche parte del borgo che necessita di interventi. C’è condivisione di finalità e impegno disinteressato. Il volontariato è un grande valore di questa comunità coesa e orgogliosa. Quest’anno vogliamo restaurare un pozzo antico e offrire un contributo per il recupero di una casa torre che dovrà diventare un museo. Abbiamo rievocato tutti i mestieri, c’è stata una grande affluenza richiamata non solo dagli spettacoli di vita reale contadina, ma anche dagli stand enogastronomici che sono stati presi d’assalto: le specialità più richieste testaroli e tortelli".

Le stradine dell’antico borgo si sono animate di figuranti in costume che hanno interpretato la vita di paese di qualche secolo fa: chi cuoceva le pannocchie, chi temperava il ferro nella forgia, chi impagliava e cuciva. Una regia consolidata in cui le repliche non seguivano quasi mai lo stesso copione. "Un successo davvero – spiega la sindaca Annalisa Folloni – e devo ringraziare tutti i volontari dell’associazione". Molto seguiti anche gli eventi collaterali: la presenzione di libri di di Lido Barani, Pierangelo Coltelli e Andrea Baldini, Rosanna Pinotti, Riccardo Boggi e Rolando Paganini.