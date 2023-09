Ponteggi a Carrara: rimozione dopo 3 anni a Palazzo del Principe

Dopo quasi tre anni di burocrazia i lavori alla gronda dell’Accademia sono terminati e si smontano i ponteggi di via Verdi. Per consentire alla ditta di svolgere il lavoro in sicurezza è stato disposto dal comando di polizia municipale il divieto di transito ai veicoli per la giornata di oggi e di domani in via Verdi tratto compreso tra via Eugenio Chiesa e piazza Accademia dalle 8 alle 12 e dalle 15 alle 18. Considerato che la chiusura di questo tratto di strada comporta il dirottamento del traffico veicolare su via Verdi direzione via Mazzini in senso contrario al consentito, saranno presenti due movieri per regolare la corretta circolazione nel tratto di via Verdi compreso tra via Chiesa e via Mazzini. Il transito in deroga sarà garantito ai residenti del centro storico e ai mezzi di emergenza. Durante le lavorazioni il personale dell’impresa adotterà i dovuti accorgimenti per garantire l’incolumità a persone e cose e mantenere in efficienza la segnaletica stradale utilizzata. Al termine dell’intervento la ditta dovrà ristabilire l’ordinaria circolazione stradale in sicurezza, rimuovendo la segnaletica provvisoria.