Ponte Sassalbo Traffico limitato

Per una settimana traffico pesante vietato sul ponte di Sassalbo. Nella recente primavera scorsa, l’Anas, ha iniziato opere di miglioramento sismico con sostituzione di barriere laterali sulla strada nazionale 63 "del valico del Cerreto" sul viadotto "Sassalbo" sovrastante l’omonima frazione montana prima di arrivare al passo appenninico che divide la Toscana dall’Emilia.

Si tratta nel complesso di lavori per consentire il riallineamento dell’impalcato della grande struttura, per la cui esecuzione, da lunedì 17 a domenica 23 luglio, sarà temporaneamente vietato il transito ai mezzi pesanti con massa superiore alle 3,5 tonnellate, fatta eccezione per i mezzi di soccorso, d’emergenza e del trasporto pubblico locale,così come concordato con la Prefettura di Massa-Carrara.

Per le lunghe percorrenze, in alternativa viene suggerita l’autostrada A15 Parma-La Spezia. Sono segnalate invece, per il traffico pesante locale, deviazioni sulla viabilità secondaria lungo l’itinerario Signano-Pognana-Arlia-Bottignana-Sassalbo . Al termine di questa fase, il traffico sarà permesso nuovamente a tutti i veicoli,nella stessa attuale configurazione mediante senso unico alternato ,regolato con semaforo.

Il completamento dei lavori in questione, per un investimento che complessivamente interesserà un totale di tre milioni di euro, compatibilmente con le condizioni atmosferiche che potrebbero rallentare i cantieri degli operai al lavoro, è previsto entro l’anno corrente.

