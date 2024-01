Ponte del Giordanello, via i lavori per il raddoppio

Aulla (Massa-Carrara), 4 gennaio 2024 – Era atteso da anni, da lunedì partiranno i cantieri varati dalla giunta Valettini: la sistemazione del piccolo ponte che collega il centro della frazione di Pallerone con la collina di Carafà. Si tratta di lavori attesi da anni, che lo metteranno in sicurezza, ma soprattutto amplieranno la sede stradale, per garantire una migliore viabilità a tutti coloro che lo percorrono quotidianamente.

Il contributo regionale arrivato è importante: saranno realizzate opere per circa 440 mila euro, più altri 90mila euro saranno messi a bilancio dal Comune di Aulla. Il ponte è piuttosto stretto e da tanti anni i cittadini chiedono un intervento risolutivo per la sua messa in sicurezza e per la propria tranquillità.

“Il ponte del Giordanello - commenta l’assessore ai lavori pubblici Alessandro Giovannoni - sarà messo in sicurezza e sarà allargato. Si tratta di un intervento molto atteso dai cittadini che finalmente sarà realizzato. Lunedì inizierà la cantierizzazione degli spazi, i lavori dureranno tre mesi circa”.

L’amministrazione sta lavorando anche su un altro fronte legato ai residenti che ovviamente non resteranno isolati, quando il ponte sarà chiuso perché interessato dai lavori. Ci sono infatti viabilità alternative che saranno sistemate. “Prima della chiusura del ponte - aggiunge Giovannoni - le viabilità alternative saranno rese percorribili per i residenti che le potranno usare senza problemi”.

L’intervento al ponte sarà risolutivo e andrà nella direzione della sicurezza degli abitanti, anche i mezzi di soccorso infatti riusciranno a percorrerlo più facilmente. Una decina di anni fa era già stato parzialmente allargato, ma questo intervento raddoppierà la sede stradale percorsa dalle auto.

“Si tratta di un intervento importante al ponte del Giordanello - aggiunge il primo cittadino Roberto Valettini - per il quale è stata investita una cifra importante, a favore della sicurezza del territorio e dei cittadini. Cercheremo di limitare al massimo i disagi e le criticità che un’opera del genere comporta”.