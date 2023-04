Ponte di Albiano Magra Tre anni dopo il crollo "Quella mattina ancora nel cuore di tutti noi"

di Monica Leoncini

Era una mattinata limpida e soleggiata come quella di ieri. Tre anni fa non c’era nessuno in giro, a causa del lockdown, ieri invece Aulla era vivace e piena di persone. A tre anni esatti dal crollo del ponte di Albiano Magra, la Cna ha organizzato un incontro, in sala consiliare, per ricordare quanto accaduto, ma soprattutto affrontare il tema della viabilità con l’assessore regionale Stefano Baccelli. C’era anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, che non ha voluto saltare un appuntamento importante, a ricordo di un evento doloroso come quello accaduto tre anni fa. "Ringrazio Giani – ha esordito il sindaco di Aulla, Roberto Valettini – per la sensibilità dimostrata in occasione dell’anniversario, ma anche durante il percorso della ricostruzione del ponte. Ricordo la sua telefonata il giorno del crollo, il suo arrivo ad Albiano per vedere di persona la situazione desolante che si era creata. Un ponte significa molto per le comunicazione e la comunità".

"Aulla ha un ruolo fondamentale – ha evidenziato Giani – si trova su uno snodo viario importante, verso la Liguria e la Pianura Padana. Il crollo del ponte è stato drammatico, tutti pensavano che sarebbero serviti tanti anni per riaverlo. Ha un notevole valore simbolico, era stato costruito come riconoscimento, dopo che l’antico comune di Albiano-Caprigliola-Stadano si era unito con Aulla. E’ stato fondamentale ricostruirlo esattamente dove si trovava, non è stato un percorso semplice o scontato. Ricordo ancora la telefonata che mi avvisava del crollo, le riunioni alla Croce Rossa, i bimbi che si svegliavano alle 5 del mattino per andare a scuola, il disagio degli operatori economici. Pur nel dramma di ciò che accadde, la ricostruzione è simbolo di una Lunigiana che funziona".

Dopo i saluti si è entrati nel vivo della discussione, con Paolo Bedini, presidente della Cna di Massa Carrara che ha moderato il convegno. "Come Cna – ha esordito – abbiamo avuto modo di esprimere la nostra soddisfazione per la ricostruzione del nuovo ponte, avvenuta in poco più di due anni e che ha ricreato quel collegamento indispensabile per Albiano, che ha permesso alle circa 50 imprese della zona di poter operare in condizioni di normalità. Ricordiamo che il crollo del ponte ha inciso negativamente anche sul pendolarismo di lavoratori e studenti, era infatti un ponte essenziale per il collegamento della Lunigiana con la costa di Massa-Carrara e la confinante provincia della Spezia". Tra i temi più caldi affrontati, il costo eccessivo delle nostre tratte autostradali o l’attesa per il raddoppio della linea ferroviaria Pontremolese. Al tavolo della discussione anche Stefano Lattanzi, che si occupa di relazioni istituzionali per Cna, il consigliere regionale Giacomo Bugliani, il presidente dell’unione Gianluigi Giannetti e Roberto Galassi, imprenditore referente della Cna per la Lunigiana.

"Ci sono priorità in Lunigiana – ha chiuso l’assessore regionale Baccelli – come la viabilità aullese, con il collegamento tra la statale della Cisa e del Cerreto, la Aulla-Fivizzano, lo svincolo del casello autostradale di Aulla per cui dovrebbero iniziare i lavori a fine anno. Anche il raddoppio della Pontremolese è una priorità regionale, Rfi sta rivedendo il progetto, che risale al 2003, ed è pari a tre miliardi di euro".