"Ponte delle Origini sconfitto dal Ricortola: Finisce 7-1"

PONTE DELLE ORIGINI: Lippi; Barbaro, Gattai, Le Rose, Ricci, Lossi, Vivaldi, Del Pecchia, Bonamici, Barletta, Galli. A disp. Vassallo, Landi, Di Lupo, Franciosi L., Franciosi G.. All. Frau.

RICORTOLA: MURGESE: Veralli, Vanni, Sacchetti, Gallone, Michelucci, Stocchi, Guadagnucci, Sabatini, Conti, Bertelloni. A disp. Ricci, Cola Antonini, Angeloni, Bernuzzi, Mannucci, Bonni. All. Fini.

Arbitro: Agabiti di Livorno

Marcatori: 26’ pt Stocchi (R), 29’ pt 5’ st Sabatini (R), 35’ pt Bonamici (P), 41’ pt, 4’ st Bertelloni (R), 29’ st Bonni (R), 37’ st Bernuzzi (R).

MASSA - Al "Arno" di Pisa, la partita è a senso unico, con i neroverdi che dominano in ogni zona del campo senza concedere praticamente nulla agli avversari. Il vantaggio arriva solo al 26’ e porta la firma di Stocchi. Passano 3’ e i massesi raddoppiano grazie a Sabatini. Al 35’ Bonamici accorcia le distanze, ma per i pisani è solo un’illusione perché al 41’ Bertelloni cala il tris. Nella ripresa prosegue il monologo neroverde: in pochi secondi prima Bertelloni, poi Sabatini portano il risultato sul 5-1. Nel finale, c’è gloria anche per i subentrati Bonni e Bernuzzi, che arrotondano il punteggio al 29’ e al 37’.