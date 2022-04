Ponte di Albiano, 2 anni dal crollo: collaudo fatto. "A giorni la riapertura"

Aulla (Massa Carrara), 20 aprile 2022 - Dopo due anni, si può tirare una riga sulla sofferta pagina del crollo del ponte di Albiano Magra. Stamani, infatti, è avvenuto il collaudo tecnico del nuovo viadotto che ne anticipa l’imminente apertura al transito (dovrebbe aprile nel mese di maggio).

“L'attesa è finita, ormai è questione di giorni e finalmente restituiamo il ponte di Albiano ai nostri cittadini. Sono molto contento di darvi questa notizia” ha annunciato il sindaco Roberto Valettini.



Il profondo disagio subito in particolare dalle frazioni di Albiano, Caprigliola, Bettola, Stadano e zone limitrofe, resterà un brutto ricordo, lenito soltanto dal pensiero della scampata tragedia che avrebbe potuto costare la vita a svariati conducenti che, invece, in pieno lockdown quell’8 aprile 2020 non transitavano.



“In tempi relativamente brevi, lavorando con ritmi serrati, grazie alla collaborazione con Anas SpA e Regione Toscana, siamo riusciti a risolvere un grave disservizio per tutti i cittadini coinvolti. Un grazie speciale – ha aggiunto Valettini - al commissario Soccodato, agli enti esecutori e a tutti gli operai che hanno preso parte a questa ricostruzione”.



Il prossimo step sarà il taglio del nastro per il definitivo ripristino del collegamento delle due sponde del Magra.