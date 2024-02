’Pomodori verdi fritti’. Cinema e letteratura con Roberto Di Scala

Il romanzo ‘Pomodori verdi fritti alla stazione del treno’ di Fanny Flagg protagonista della conferenza in programma per oggi alle 17,30 alla Dickens di piazza Alberica. Ne parlerà Roberto di Scala, dottore di ricerca in letteratura inglese e docente di inglese dell’istituto Da Vinci di Villafranca in Lunigiana. Di Scala assieme alla presidente della Dickens, Marzia Dati, ripercorrerà le tappe salienti di questo volume ambientato negli Stati Uniti, e che nel 1991 ha ispirato l’omonimo film di Jon Avnet.

Un passaggio dalla letteratura al cinema per raccontare la stria degli Usa.