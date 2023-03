Pomerio Albericiano, l’ipotesi del professor Donati sull’attribuzione

L’antico portale marmoreo del Pomerio Albericiano, che ancora sopravvive nello Stradone di Camporimaldo (l’odierna via Palestro) alle devastazioni della guerra e alle non minori devastazioni urbanistiche del dopo-guerra, pone da sempre questioni irrisolte circa la sua attribuzione, le circostanze della sua collocazione, la sua effettiva (o meno) posizione originaria e anche sull’opportunità o meno di un suo eventuale spostamento. A ciò si aggiungano poi le questioni sulla proprietà, sui vincoli e sullo stato di “sicurezza” di questo indubbio “Bene culturale”. Sembra quasi impossibile riuscire a dare risposte compiute a tutte le domande, anche perché la città di Massa, e per essa le numerose amministrazioni che si sono succedute, non sono state in grado di dire cosa (e come) effettivamente intendano fare dello storico giardino all’Italiana. Domani alle 17.30 nell’Aula Magna del Liceo Palma sarà ospite il professor Piero Donati, che ha condotto approfonditi studi sul tema. Evento a ingresso libero organizzato da ApuaMater.

Conosciamo la lettera di Alberico nella quale si fa riferimento a Bartolomeo Ammannati, ma non abbiamo alcun elemento a suffragio di un’eventuale realizzazione del portale da parte dello scultore e architetto toscano o della sua scuola. Una nuova proposta di attribuzione viene dal professor Donati, illustre storico dell’arte, che ha svolto importanti incarichi nell’ambito della Soprintendenza ai BBAA della Liguria. Presenterà un’ipotesi attributiva molto interessante, che contribuirà certamente a gettare nuova luce su un monumento tanto amato dai massesi, che lo hanno popolarmente ribattezzato l’“Arco di Pasquino e Pasquina”. Donati proporrà comparazioni e ipotesi nuove, che potranno contribuire ad accrescere il quadro conoscitivo delle opere d’arte presenti della nostra città, ma anche a ricostruire il quadro delle relazioni che il Marchese-Principe Alberico seppe intessere tra gli Stati confinanti coi feudi Cybei.