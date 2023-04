Polo progressista all’attacco "Plance favoriscono la destra" Scatta l’esposto in Prefettura

"Non abbiamo potuto affiggere i manifesti legati alla mia candidatura e quelli delle liste che mi appoggiano perché le plance elettorali non garantiscono pari visibilità. La regolarità della campagna elettorale è dunque a rischio", così Daniela Bennati, candidata sindaca del Polo progressista e di sinistra, a proposito delle affissioni elettorali. "Ieri notte i rappresentanti della mia coalizione hanno trovato l’amara sorpresa di plance posizionate a tutto vantaggio dei candidati di destra, sia in montagna sia al mare. Questo significa che ad oggi, a meno di un mese dalle elezioni, metà del territorio comunale e oltre metà delle elettrici e degli elettori non hanno la possibilità di sapere dell’esistenza di oltre metà dei candidati sindaci e liste che li sostengono. Riteniamo totalmente iniquo e antidemocratico questo stato di cose, per questa ragione è stata presentata formale protesta in Prefettura. Chiediamo che entro 24 ore venga ripristinato un uguale accesso alle plance elettorali per tutti i candidati".

Al di là degli ostacoli elettorali, la candidata fa una riflessione sul tema della povertà: "E’ difficile aggiungere qualcosa a quanto ascoltato da chi è da sempre vicino concretamente alle persone più fragili che vivono nella nostra città perché non si può prescindere dal contatto diretto con le loro storie ed ecco perché siamo convinti che il punto di partenza da parte delle istituzioni stia in un’approfondita conoscenza del territorio e delle tante associazioni di volontariato alle quali il Comune deve dare sostegno. Massa ha il numero più alto di cittadini considerati poveri della Toscana, il 22%, ed in Italia il livello di povertà assoluta è triplicato dal 2007 interessando oggi 5,6 milioni di persone. Intanto che il nostro Paese, tra quelli dell’Ocse, è il solo dove la retribuzione media è diminuita, i poveri oggi sono rintracciabili in categorie anche molto diverse fra loro. E’ certo povero chi non ha un lavoro, ma lo sono anche i molti che non siedono nel lato giusto in quella logica distorta e dilagante che contrappone i “vincenti” ai “perdenti”. Sono altrettanto povere le persone che restano sole come chi rinuncia a curarsi dovendosi rivolgere ad una sanità sempre più privatizzata. Lo sono le persone che faticano a vedere speranze e le persone spaventate. Importante istituire un “Osservatorio delle Politiche Sociali” e dedicare tutte le risorse possibili a chiunque si occupi di sociale fornendo loro formazione e mettendo in rete le varie forze operanti. Crediamo utili “Sportelli di ascolto e accoglienza” che offrano orientamento sui servizi esistenti e altrettanto lo sia aprire un “Centro diurno” da affiancare al notturno".