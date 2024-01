Polizia municipale in festa. Persiani elogia i ’suoi’ agenti: "In prima linea per i cittadini"

La polizia municipale di Massa cresce e aumenta i suoi servizi a tutela dei cittadini e del territorio: negli ultimi anni ha superato le difficoltà di organico, arrivando a una sessantina di agenti in servizio, che ogni giorno garantiscono un’attività operativa a tutto campo. Basta pensare alle multe: quasi 32mila nel corso del 2023. Un’operatività quotidiana, 7 giorni su 7, con i servizi serali e notturni che vanno nella fascia dalle 20 alle 2 di mattina che hanno raggiunti 91 giorni all’anno. Oltre 7mila le richieste di intervento pervenute alla centrale operativa, 745 gli incidenti stradali rilevati, in pratica 2 al giorno, 1.700 posti di blocco e più di 13mila veicoli controllati, 355 interventi a difesa degli animali, 2 sequestri di immobili e 17 sgomberi, 284 interventi contro l’abusivismo commerciale. E’ il bilancio di un anno di attività della polizia municipale di Massa guidata dal comandante Giuliano Vitali.

Numeri che fanno da cornice alla festa di San Sebastiano, patrono del corpo, che si è svolta ieri nell’omonima chiesa in centro a Massa, officiata dal vescovo Mario Vaccari. Presenti il sindaco Francesco Persiani, il Questore, il procuratore capo Piero Capizzoto, il prefetto Guido Aprea, autorità civili e militari. Il vescovo ha ricordato il prezioso lavoro della polizia municipale ed evidenziato che "nelle leggi sono custoditi i valori della nostra società". In tal senso ha elogiato l’opera di educazione che la polizia municipale fa nelle scuole e non solo: 3.700 i bambini coinvolti nell’attività di educazione stradale: "E’ importante non solo perché ci vuole più sicurezza – ha detto il vescovo – ma perché imparare a stare in strada significa imparare a stare in società".

Durante la cerimonia l’offertorio è stato consegnato dai bambini della scuola Le Grazie, che hanno portato all’altare anche pane, uva e i cappelli dei vigili. Il sindaco Persiani ha ricordato il valore della polizia municipale per il presidio del territorio, in particolare il ruolo di ‘prossimità’ e la capacità di adattamento e adeguamento del corpo a tante diverse funzioni. "Sono orgoglioso di affermare che in questi anni ho visto crescere e migliorare il livello di efficienza e preparazione, in prima linea nella comunità".

Persiani ha ringraziato il comandante Vitali per la gestione del corpo che ha anche attuato proprio in questi giorni lo sgombero di "beni comunali occupati abusivamente senza clamore e con tatto". Vitali ha evidenziato come ‘fiori all’occhiello’ del 2023 l’apertura del presidio a Marina nel periodo estivo e il distaccamento di alcuni agenti in Procura: "Ringrazio il Procuratore per questa possibilità. Dimostra il ruolo sempre più importante della polizia municipale per reati che richiedono competenza tecnica e capacità professionali in ambiti come la tutela del territorio, l’ambiente e l’edilizia".

Il comandante Vitali ha voluto omaggiare il vescovo con una tela su cui era impressa la foto che ricorda la visita effettuata ai bambini dell’Ospedale del cuore: una ‘missione’ che ha visto insieme per un giorno la polizia municipale, il vescovo e i supereroi mascherati per donare un sorriso ai piccoli pazienti. Dopo la cerimonia, un momento conviviale preparato dall’istituto alberghiero Minuto di Massa.

Francesco Scolaro