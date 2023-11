Polizia al fianco delle donne: "Aiutare è un dovere civico. Denunciate ogni violenza"

Un gazebo per essere presenti e vicini alle donne, invitandole a scoprire quanto è importante sapere di poter contare sul supporto della Polizia di Stato in caso di maltrattamenti o violenze. Insieme al questore Santi Allegra, a Stefano Silvestris dirigente della divisione anti crimine oltre che primo dirigente della Polizia di Stato e al sindaco Francesco Persiani ieri mattina per la campagna “Questo non è amore“ contro la violenza di genere – andata in scena davanti al teatro Guglielmi – c’era anche Samuele Ceccarelli, il forte velocista massese soprannominato il ’poliziotto volante’, che si è fatto promotore assieme ai colleghi e alle colleghe dell’importante messaggio civico.

"Vogliamo essere di conforto, presenti e attivi nel trasmettere il valore e l’importanza di questa tematica attualissima – ha detto Ceccarelli – Per me è un orgoglio oltre che un piacere essere qui in città, non sarei mai mancato. Il nostro obiettivo è diffondere la cultura del rispetto, è un passaggio cruciale per ridurre sempre di più il sommerso: le persone devono sapere, sia le donne che gli uomini, che gli strumenti per contrastare esistono e funzionano. Non si scherza con certe dinamiche, basta prendere uno dei nostri depliant e sfogliarlo per acquisire informazioni che possono essere importanti. Per chi le legge ma anche per persone vicine che ne possono trarre beneficio. Si deve reprimere ma anche educare per prevenire". "Vogliamo sensibilizzare le donne ad avere il coraggio di denunciare, quando si intervneie per reprimere è sempre una sconfitta per tutti – ha sottolineato il questore Santi Allegra – Possono e devono denunciare al minimo sospetto che la relazione in cui si trova può diventare pericolosa, senza sottovalutare la violenza fisica né psicologica, quest’ultima spesso compare e poi travalica. Quando l’uomo cerca di isolarla da parenti e amici facendo terra bruciata occorre trovare il coraggio di parlare con chi è vicino. E con la polizia. Oltre questi giorni canonici legati alla Giornata contro la violenza sulle donne, ci siamo sempre. Siamo già stati a Carrara e adesso proseguiremo nel viaggio tra la gente". Presenti al gazebo gli assessori Monica Bertoneri, Francesco Mangiaracina e il Commissario capo della questura Valentina Iuliano, in prima fila per le donne. "Abbiamo scelto il mercato, luogo di incontro e grande affluenza, proprio per stare accanto all’utenza e intercettare più persone possibile – ha detto Iuliano – Il materiale che distribuiamo contiene vademecum degli strumenti di tutela a sostegno delle vittime: sia la strada penale con la denuncia che il percorso amministrativo, consistente in un cartellino giallo, un ammonimento con effetto deterrente al soggetto maltrattante affinché non reiteri le condotte (dovesse farlo, si procede d’ufficio). Saremo presenti venerdì a Montignoso e sabato a Pontremoli".