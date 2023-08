Politrauma: Anziano si schianta con lo scooter a Montignoso, portato a Cisanello

Spaventoso incidente stradale ieri pomeriggio intorno alle 19. Per cause ancora da accertare, un anziano di 74 anni ha perso il controllo del suo mezzo, uno scooter, finendo la corsa fuori strada. Da subito le sue condizioni sono risultate serie: nonostante fosse cosciente all’arrivo dei soccoritori, l’uomo è stato portato via con l’elisoccorso, il Pegaso 3, che si è alzato a pochi metri dal sinistro, avvenuto in via intercomunale davanti alla farmacia. Sul posto sono arrivati anche i carabinieri per dirottare il traffico sulle vie parallele e i vigili del fuoco, poiché parte del mezzo si era conficcata nel femore sinistro dell’anziano.