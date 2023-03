Politikè a sostegno di Ragaglini "È lui il profilo giusto per riunire le varie forze del centrosinistra"

"L’associazione Politikè è nata solo un paio di mesi fa ma il percorso politico a sostegno del candidato a sindaco, l’ambasciatore Cesare Ragaglini, ha avuto un iter più lungo. Un viaggio che vede nei cittadini e nel voto alle urne il vero terreno di confronto per scegliere una proposta programmatica e politica chiara e netta, aperta a quanti vogliano contribuire e si riconoscano in alcuni valori e principi cardine". A spiegarlo è il referente politico dell’associazione, Ruggero Porta. Uomo di sinistra, tra i principali organizzatori e sostenitori delle primarie di coalizione già nel 2013 e poi nel 2018. "Sono uno strumento democratico eccezionale – dice Porta –la cui gestione però è articolata e complessa. Richiede tempo, prima di tutto. Ma soprattutto richiede una visione, un quadro programmatico condiviso, un progetto di città e di governo, un quadro del futuro. Sembra che anche il Pd ormai le escluda ma queste sono valutazioni che non ci competono".

Allora qual è il vostro percorso? "Politikè ha fatto un suo percorso chiaro e definito, sin dal principio. Abbiamo espresso il nome di un candidato, l’ambasciatore Cesare Maria Ragaglini, che per noi è figura autorevole e nuova, fuori da ogni logica partitica, in grado di attuare un progetto politico che abbiamo iniziato a definire insieme ai cittadini, ma che vorremmo realizzare anche con quei partiti che condividono le nostre prospettive per una città più innovativa, inclusiva, ecologica, attenta alla cultura e al lavoro. Non abbiamo mai negato la possibilità di partecipare al tavolo del centrosinistra e per questo ringraziamo chi ha provato ad aprire a una proposta nuova, orientata al civismo, in un’ottica di rinnovamento interno ed esterno".

Ma Ragaglini potrebbe essere il candidato della coalizione di centrosinistra e del Pd? "E’ una persona di altissimo livello professionale, umano e politico. Può davvero essere una garanzia di unione e condivisione. Non chiudiamo la porta a nessuno nell’ambito progressista e di rinnovamento, lo abbiamo detto dall’inizio. Per il futuro della città vogliamo confrontarci sui temi, i problemi e le soluzioni, quello che davvero interessa ai cittadini. Come faremo venerdì per Ronchi e Poveromo". Ma come nasce Politikè? "Oltre un anno fa, da un’idea politica che si è trasformata in proposta raccogliendo consensi sempre più ampi. Sono stati creati tavoli tematici che sui problemi hanno individuato soluzioni possibili e fattibili. Stiamo continuando a elaborare insieme ai cittadini che incontriamo sul territorio".