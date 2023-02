"Politiche del marmo dimenticate Serve una seria riflessione"

CARRARA

"Il lapideo deve diventare un settore strategico della città". A sostenere la tesi è Nicola Del Nero, segretario di Articolo Uno che sostiene: "Ribadiamo la necessità di una svolta ad un settore strategico – spiega Del Nero –. Serve

serve coniugare al meglio sviluppo e sostenibilità ambientale. Non possiamo non notare che in questa fase tale discussione abbia subito un forte rallentamento nell’azione amministrativa, e che in tal senso non risulta chiaro cosa intenda fare la attuale amministrazione, rispetto a una serie di scelte che hanno la necessità di essere affrontate e risolte. Riteniamo fondamentale che la attuale amministrazione – prosegue – definisca con la Regione Toscana, le varie associazioni di categoria e i sindacati, oltre anche al mondo ambientalista, il tema della legge 35 per fare un punto complessivo sulla attuazione della norma e capire il livello di attuazione dei relativi Pabe". Il segretario ricorda inoltre come sia necessaria la comprensione per sviluppare al meglio il tema della legittima salvaguardia del rapporto tra produzione e sostenibilità ambientale. "In tal senso per noi rimane fondamentale in tema di concessioni la realizzazione della filiera – aggiunge Del Nero – con l’obbligatorietà di lavorazione in loco di almeno la metà dell’escavato, e una progressiva diminuzione dell’escavato. Riteniamo fondamentale affrontare il tema del contenzioso che pesa significativamente nel bilancio comunale e ne limita la sua capacità di espansione in termini di investimenti pubblici. É nostra intenzione nelle prossime settimane costruire un’iniziativa pubblica che possa essere un momento di riflessione ed un contributo per lo sviluppo di adeguate politiche del lapideo che ci paiono in questo momento arenate nel porto delle nebbie".