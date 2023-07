Politica, solidarietà e cucina A Ca’ Michele la festa dell’Unità

Parte la Festa dell’Unità a Cà Michele. Tra gli ospiti il presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’onorevole Marco Furfaro e la vicesegretaria del Pd Toscana, Stefania Lio. Il taglio del nastro venerdì alle 18.30, poi cibo e dibattiti fino al 16. Saranno 10 giorni di incontri con concerto finale. Tra pappardelle e tordelli, si parlerà di ambiente, scuola, diritti delle donne, sanità e lavoro. Ma anche solidarietà, visto che il ricavato del bar di giovedì 13, sarà devoluto all’emergenza in Emilia Romagna. "Non è soltanto la festa dove ci si incontra per mangiare, ma è un momento di condivisione e di politica". Le parole sono di Enzo Manenti, segretario provinciale del Pd. "Un momento di condivisione tra dirigenti, iscritti, simpatizzanti e anche chi non è simpatizzante. Centrale il tema della sanità, poi il mondo del lavoro, la sciurezza. Un grazie alla fondazione Ferruccio Bordigoni e a tutti i volontari che lavoreranno per la festa".

Poi la rappresentante provinciale dei Giovani Democratici, Alba Peselli. "Per noi ragazzi venire qua è motivo di incontro e confronto, scambi di idee tra giovani e tra chi, da anni, si occupa di politica. Come giovani democratici, quest’anno, ci concentreremo su ‘voto dove vivo e diritto alla casa per i fuori sede’. Ci sembra giusto portare questi argomenti alla festa, perché sono i temi cardine che ci riguardano". Conclude illustrando il programma, Luca Nicolini, rappresentante per l’organizzazione del partito. "Il via Venerdì 7 alle 18.30 con la presentazione del libro di David Allegranti, ‘Viaggio nel partito di Elly Schlein’. Sabato 8 alle 21, l’intervista a Stefania Lio, vice segretaria del Pd toscana. Domenica 9, sempre alle 21 ci sarà l’incontro Donne Democratiche dove presenzierà l’assessore regionale Alessandra Nardini. Lunedì 10, l’argomento sarà quello della desertificazione commerciale, alle 17.30 con il professore Luca Tamini del Politecnico di Milano. Poi alle 21 la presentazione del volume ‘Se il fascismo va di moda’ di Laura Ghiglione e Vanessa Isoppo. Gli appuntamenti seguenti saranno tutti alle 21. Martedì 11, salirà sul palco l’onorevole Marco Furfaro con l’assessore regionale alla Sanità Simone Bezzini. Spazio ai Giovani democratici mercoledì 12 che si concentreranno su ‘Voto dove vivo e diritto alla casa per i fuori sede’. Giovedì 13 il presidente Stefano Bonaccini e l’assessore regionale Monia Monni tratteranno l’ambiente e la cura del territorio. Dall’emergenza ai i progetti per il futuro. Penultima serata di incontri, venerdì 14, al centro del dibattito i servizi ambientali con il presidente Retiambiente Daniele Fortini. Per chiudere questa festa 2023 un grande concerto, sabato 15, con il gruppo ’Ho perso l’Hammond’".