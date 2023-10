Politeama, la luce in fondo al tunnel. Finito il dibattimento in aula si va alla sentenza di primo grado

Sentenza prima dell’anno nuovo, scongiurata la prescrizione. Sul Politeama si è chiusa venerdì scorso la fase istruttoria. Una svolta storica nel processo che dopo 15 anni potrà vedere la prona fine. In giudizio il dissesto del 2008 per cedimento di un pilastro e e quel crollo parziale dell’ala sinistra dell’edificio nel 2011. Concluso l’esame e il controesame del consulente tecnico d’ufficio nominato dal tribunale, Gianfranco De Matteis, autore della super perizia di 161 pagine, alle quali bisogna aggiungere allegati e calcoli.

E’ quindi chiusa l’istruttoria che lascerà spazio alle discussioni calenderizzate al 30 novembre quando si partirà con la requisitoria del pm davanti al giudice Antonella Basilone poi discuteranno le parti civili e le difese. In questa fase le varie parti espongono le rispettive conclusioni e formulano le richieste al giudice, tenendo in considerazione quello che è emerso durante il dibattimento. Possibilità concreta che si sarà il rinvio a un ulteriore udienza per concludere appunto le discussioni e poi procedere alla sentenza che hanno annunciato entro l’anno o i primi mesi del 2024. Siamo ancora al primo grado del processo, con quattordici imputati finiti dietro il banco degli imputati. Invece sul fronte perizia il ctu De Matteis ha parlato di "un’opera di significativa valenza architettonica, dal punto di vista strutturale che rappresenta una tipologia costruttiva ardita ed unica nel suo genere, riferibile alla scuola antonelliana". Ma "risulta palese la presenza di numerose circostanze e aspetti singolari nella gestione dell’edificio del Politeama e nell’esecuzione dei vari interventi edilizi a cui esso è stato soggetto. La disamina dei documenti presenti in atti ha posto in evidenza che è sussistito un generale e, sotto molti aspetti, sbalorditivo stato di superficialità che ha dato luogo alla predisposizione di atti e documenti tecnici caratterizzati da errori, imprecisioni ed omissioni". Criticità emerse dalla perizia, già segnalate al Comune e alla Procura, anche sulla parte destra quella che non è stata interessata dai crolli ma "l’analogia tra parte destra e parte sinistra lascia immaginare che non sussistono condizioni di sicurezza per lasciare le cose come sono - ha poi concluso De Matteis . E’ necessario effettuare la verifica della sicurezza sull’ala in questione".