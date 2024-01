Politeama, il processo alle battute finali

Siamo alle battute finali del processo Politeama. Concluse le discussioni delle difese degli imputati la strada dovrebbe essere quella della sentenza. Dopo la requisitoria del pm Marco Rappelli del 21 dicembre, durata circa 4 ore, si sono aperte le discussioni con la legale del Comune - in questo procedimento come responsabile civile - ovvero Anna Francini, che ha poi concluso lasciando spazio ai difensori della commissione Edilizia. Il pm Rappelli nella sua requisitoria ha chiesto l’assoluzione della commissione: Franco Bedini, Giuseppe Fruzzetti, Paolo Bugliani, Fabio Cattani, Romano Caffaz, Sergio Altieri, Giancarlo Cacciatori. Le ulteriori discussioni delle difese sono state calendarizzate per martedì 27 febbraio. Difese che prenderanno la parola dopo la richiesta del pm di condanna a 4 anni per il direttore dei lavori Silvestro Telara; 4 anni per le due rappresentanti della Caprice Laura Tuffarin e Nella Pasquini; 3 anni per Fabio Telara, progettista strutturale del tetto rinnovato nel 1994; 2 anni e 6 mesi per il dirigente Claudio Bacicalupi e per Cesare Marchetti del Comune. Saranno poi le discussioni e una replica finale del pm Rappelli a decidere le tempistiche per la sentenza. Una storia lunga 15 anni in un processo per crollo colposo a seguito del dissesto del 2008 per il cedimento di un pilastro e per crollo parziale dell’ala sinistra dell’edificio nel 2011. Edificio che nel processo è stato posto sotto la lente del ctu Giancarlo De Matteis, nominato dalla giudice Antonella Basilone, autore di una super perizia di 161 pagine dove "risulta uno sbalorditivo stato di superficialità che ha dato luogo alla predisposizione di atti e documenti tecnici caratterizzati da errori, imprecisioni ed omissioni". Si attende quindi la storica svolta nel processo.

P.P