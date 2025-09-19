Politeama, flash mob per il teatro. Il silenzio per ricordare la ferita

Con un autobus privato da Avenza a piazza Matteotti per un flash mob dedicato al Politeama, simbolo della cultura ferita della città. È quello che ha organizzato ieri sera con partenza da via Giovan Pietro il comitato Avenza Si-Resiste, e a cui ha partecipato una quarantina di persone. Colpo di scena in piazza Matteotti dove ad attendere la comitiva c’era quasi tutta l’opposizione: Maria Mattei, Simone Caffaz, Andrea Tosi Massimiliano Manuel, Matteo Martinelli. Poi il suono del silenzio suonato con la tromba, per esprimere quello che rappresenta oggi il Politeama, un luogo morto. Nell’occasione è stato anche presentato il leoncino Castruccino di peluche, la mascotte del comitato. In questo flash mob proseguono anche gli appuntamenti conviviali di Avenza Si-resiste, organizzati nei locali del territorio per dare una mano concreata ai commercianti. Stavolta il locale è stato la pizzeria Dieci della Ghiacciaia. "Nel 2022 il programma della sindaca Serena Arrighi - ha detto Michela Pinelli di Avenza Si Resiste davanti al Politeama - alla voce teatro si leggeva che era prioritaria la messa in sicurezza dei teatri cittadini per un loro definitivo utilizzo e riapertura al pubblico. Siamo determinati a sanare il degrado in cui versa il Politeama. Ma nell’agosto 2022 Gea Dazzi aveva dichiarato che il Politeama sarebbe stato meglio abbatterlo. A maggio del 2024 sulla stampa era uscito il dissequestrato del Politeama, e serenamente dal palazzo si dichiarava che si apriva una nuova fase. Un moto d’orgoglio per lavorare al recupero. Poi però l’infelice frase quache mese dopo è diventata ‘troppo complicato per intervenire’ e il giudice Basilone chiuse il primo grado con 2 condanne e 11 assoluzioni, dissequestrando l’immobile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Peccato che gli imputati siano ricorsi in appello, per cui il processo è sempre pendente - ha concluso Pinelli - dunque, quanto affermato non solo sono risultati fuori luogo ma hanno favorito un’ulteriore disinformazione su questa vicenda di per sé complessa. Sarebbe stato opportuno che in qualità anche di proprietario, qualcosa si fosse fatto per il recupero dell’immobile".