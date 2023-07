Politeama, altra perizia Il giudice vuole indagare sulla sicurezza dell’ala est

"Verificate la parte destra del Politeama". Così parlò l’ingegner Gianfranco De Matteis, nominato dal giudice Antonella Basilone, all’interno dell’udienza di ieri al tribunale di Massa. Il Ctu ha esposto la sua relazione tecnica e poi è stato interrogato dal Pm Massimo Pennacchi. Alla domanda del Pm se ci sono le condizioni nell’ala destra per mettere in pericolo le persone, De Matteis risponde: "L’analogia tra parte destra e parte sinistra lascia immaginare che non sussistono condizioni di sicurezza per lasciare le cose come sono. E’ necessario effettuare la verifica della sicurezza sull’ala destra, soltanto dopo la valutazione con i numeri alla mano possiamo dire se è pericolante. La verifica di sicurezza è stata disciplinata dalle norme tecniche per le costruzioni del 2008. Tali norme la rendono obbligatoria".

Nel 2001 il Comune si impegnò a costituire un centro di documentazione della cultura anarchica garantendo la manutenzione del salone. Da qui il sospetto della difesa che la mole dei libri posta nei pressi della colonna possa essere stata una concausa del crollo. "Per questo è importante una perizia – spiegò l’avvocato della Caprice Alessio Menconi – perché si potrà chiarire la causa dei cedimenti. Vogliamo accertare se i libri possano aver recato danno alla struttura. Il nostro – sempre il legale – è un sospetto e lo vogliamo accertare con una perizia tecnica". In questo caso, l’edificio risponde ai criteri di civile abitazione e non ai canoni strutturali di biblioteca. Ma sulla questione dell’abitabilità, alla domanda del Pm, De Matteis chiarisce. "L’istanza di concessione prevedeva il cambio di destinazione d’uso. Ma per le norme urbanistiche non era consentita la realizzazione di ulteriori piani abitabili quindi non consentiva da sottotetto a piano abitabile.". Poi sempre sull’ala destra, il Pm chiede se ci possono essere eventuali collassi strutturali. L’ingegnere risponde. "Non posso escludere la cosa. Non ho avuto modo di osservare la presenza di segni premonitori. I vigili del fuoco possono provare la presenza e disporre eventuale sgombero del fabbricato. Se alla luce degli accertamenti fatti, è vero che ci sono situazioni di carico così dissimili tra la parte di sinistra e quella di destra è necessario per la sicurezza effettuare un’ulteriore verifica. Le prossime udienze ci saranno il 21 e 22 settembre, dove sarà ascoltata la parte civile.