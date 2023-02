Impianto antincendio senza revisione e minori che giocavano alle slot machines. Un esercizio commerciale alla stazione di Carrara Avenza è stato multato per una serie di inadempimenti. In seguito ai controlli della squadra amministrativa della Polfer, sono state riscontrate irregolarità all’interno dell’esercizio commerciale poiché il titolare, dal settembre 2009, non aveva revisionato il presidio antincendio. Inoltre, è stata sanzionata con una contravvenzione di oltre 6mila euro la dipendente dello stesso locale per aver consentito ad una minore di giocare con macchinette che, in caso di vincita, erogano denaro.