Polemiche sulla parata storica: "Non ci liberarono gli americani"

"Carrara era già stata liberata dai partigiani". Questo il commento ossessivo che ieri circolava di bocca in bocca e sui social in merito alla manifestazione ‘Carrara liberata’ organizzata dalla Consulta sulle Politiche Giovanili del Comune, che in occasione della ricorrenza della liberazione di Carrara in piazza Gramsci ha organizzato una parata di mezzi militari americani con tanto di figuranti in abito storico. L’idea seppur apprezzata non ha mancato di suscitare polemiche con qualcuno che ha gridato "al falso storico".

Immediata la reazione dell’Anpi Carrara. "Sentiamo l’obbligo di precisare che apprezziamo l’idea di ‘far toccare la storia con mano’, ma tuttavia esprimiamo importanti riserve su due aspetti – scrivono dall’Anpi –. È a nostro avviso fondamentale sottolineare che Carrara fu liberata dai partigiani mentre gli alleati entrarono in città dopo qualche giorno trovandola libera dai tedeschi. È un fatto altamente significativo e riconosciuto storicamente per la nostra città, soprattutto pensando all’attuale clima di revisionismo storico portato avanti dalle destre, anche di governo, teso a sminuire il contributo della Resistenza per la caduta del nazifascismo". Insomma quella che doveva essere semplicemente una giornata suggestiva nel segno della storia ha risvegliato l’orgoglio carrarino, che della liberazione partigiana della città e della rivolta delle donne del 7 luglio ne ha sempre fatto un fiore all’occhiello.

"La seconda considerazione riguarda la centralità del tema della pace – prosegue lo scritto – che dovrebbe emergere chiaramente rispetto alla fase mondiale che stiamo vivendo: oggi è necessario bandire ogni suggestione militaristica e se i partigiani scesero allora in armi nel tentativo di abbreviare la guerra, fu poi fondamentale il loro contributo alla scrittura dell’articolo 11 della Costituzione, eredità della lotta di liberazione, che sancisce la ricerca della pace e il ripudio della guerra. Questi restano per noi i temi centrali ed inalienabili, anche in un contesto commemorativo, a ragione dei quali pur non potendo dare l’adesione a questo tipo di manifestazione, ma cogliendo il cortese invito degli organizzatori, interverremo comunque per portare in nostro contributo e stabilire con i giovani un percorso di conoscenza reciproca ed auspicabile collaborazione".

"In un tempo in cui le testimonianze oculari si fanno sempre più rare – avevano spiegato i giovani della Consulta – ci è sembrato essenziale coinvolgere i ragazzi e la cittadinanza in un evento che permetta ad ognuno, coi propri occhi, di osservare ciò che è stato, a tal scopo nella verranno allestiti dei fotogrammi dell’epoca accompagnati da didascalie che assieme alla presenza di figuranti partigiani e americani forniranno una esaustiva spiegazione storica. Auspichiamo che l’evento possa interessare appieno la cittadinanza e sin d’ora sgombriamo il campo da ogni ipotesi di esaltazione della bellicosità". Ma l’arrivo delle divisioni americane a pochi giorni dall’anniversario della vera liberazione di Carrara non è piaciuto, come non è piaciuto l’arrivo di tutti quei mezzi militari che hanno invaso piazza Gramsci, anche se come rievocazione.

