"Polemiche sterili sulla mozione"

Sul futuro del monoblocco rispondono i consiglieri di maggioranza dopo quella che è stata l’astensione alla mozione presentata dai consiglieri di opposizione Matteo Martinelli e Rigoletta Vincenti. Al centro della polemica un documento con cui il consiglio impegna la sindaca a intraprendere un percorso, con i vertici politici della Regione, di confronto e verifica rispetto alla situazione del monoblocco. L’astensione come "pochezza politica di questa amministrazione" così commentano i due consiglieri di opposizione. A questo punto parte la controffensiva dai banchi della maggioranza con i consiglieri Alberta Musetti, Guido Bianchini e Gian Maria Nardi. "Rimaniamo fortemente stupidi dall’ennesima strumentale e sterile polemica innescata dai consiglieri Vincenti e Martinelli relativamente alla mozione sul monoblocco da loro proposta nell’ultimo consiglio comunale. Invece di parlare di pochezza politica della maggioranza, dovrebbero valutare con maggior attenzione ciò che in consiglio la maggioranza riferisce". Poi concludono. "L’astensione è stata motivata dai capigruppo Musetti e Bianchini in ragione di un forte distinguo tra il dispositivo della mozione, condiviso e già attuato dall’amministrazione, e la premessa che conteneva punti ed elementi non accettabili".