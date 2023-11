Poesia Via alla prima sfida in punta di versi

Il grande giorno è arrivato. Domani, dalle ore 17.30, al Pepper Bar in viale della Stazione a Massa, si svolgerà il primo Poetry Slam massese. Una disfida in punta di versi che vedrà ben 9 poeti in scena sul palco. Ecco i loro nomi: Maria Grazia Cattani, Giovanni Gaggio, Stefano Bessi Carloni, Giò Parolini, Maurizio Bonugli, Benedetta Cardone, Geremia “Gere” Turchi, Luca Orrico e Vito Gadaleto. A condurre lo Slam, organizzato dal Collettivo poetico Zauberei, ci sarà il ’maestro di cerimonia’ Gabriele Bonafoni, classe 1982, diplomato alla scuola di recitazione del Teatro Stabile delle Marche. Laureato all’università di Firenze in progettazione di eventi culturali, dal ’99 ad oggi collabora come attore, drammaturgo, insegnante e organizzatore per numerose compagnie teatrali italiane e straniere. E’ coordinatore regionale della Lips (Lega italiana Poetry Slam) per la Toscana ed è stato finalista al campionato nazionale di Poetry Slam Lips nel 2019, 2021 e 2023. Nel 2020 si è classificato secondo al Premio Bologna in Lettere per la sezione ’Poesia orale e performativa’ e nel 2021 fonda a Firenze il collettivo di poesia performativa ’Ripescati dalla piena’.

Cinque giurati, tirati a sorte tra il pubblico, giudicheranno le perfomance dei poeti in gara e decreteranno il vincitore. Lo Slam massese è valido per il campionato italiano della Lips. "Uno spettacolo e un appuntamento imperdibili… perché la poesia non manchi a nessuno", affermano gli organizzatori. La cittadinanza è invitata a partecipare numerosa.

Domani è anche la giornata internazionale contro la violenza sulle donne ragione per cui, in apertura di Slam, il Collettivo poetico Zaubere inviterà il pubblico presente a osservare "non tanto un minuto di silenzio – osservano i promotori dell’iniziativa – bensì un minuto di rumore perché contro i femminicidi non si può e non si deve restare a bocca chiusa".