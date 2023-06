Poesia e solidarietà al Mojito Time

Si svolgerà giovedì, alle 20, al Mojito Time in viale Roma a Marina di Massa un evento dedicato alla poesia e alla solidarietà. Una serata speciale nata da un’idea di Luca Corsi. Si inizierà con l’aperitivo di benvenuto per poi proseguire con la presentazione del libro “Poesie” di e con Maurizio Bonugli insieme a Selenia Erye, Fabrizio Ferrante e Alessandra Berti. Infine, ma non per ultimo, concluderemo con la cena “stellata” preparata dallo chef Michele Mancini. Chi vorrà partecipare contribuirà a regalare un pezzetto del ’suo’ cuore generoso al reparto pediatrico dell’Opa di Massa. Infatti, parte del ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza all’Ospedale del Cuore. Per informazioni e prenotazioni si può telefonare al numero 351 6668907.