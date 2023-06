Podenzana, ecco la nuova palestra Sconti per la popolazione locale

di Monica Leoncini

In Lunigiana c’è una nuova palestra per la stagione sportiva. Siamo a Podenzana, dove si sono appena conclusi i lavori per la palestra polivalente, che sarà a disposizione per l’inizio della prossima stagione sportiva. L’amministrazione comunale intende favorirne la disponibilità comprensoriale, riconoscendo tariffe agevolate non solamente alle associazioni di Podenzana, ma anche a quelle che hanno la loro sede nei comuni limitrofi. "Pensiamo che lo sport - commenta il sindaco Marco Pinelli - sia un diritto per tutti e allo stesso tempo comporti dei doveri, verso sé stessi e anche verso gli altri. Serve quindi un’assunzione di responsabilità individuale e collettiva, per rispondere alle aspettative che i nostri concittadini esprimono, affinché l’educazione sportiva sia riconosciuta come parte integrante di un più generale percorso di educazione alla cittadinanza. Principi e aspettative espresse dall’impegno e dalla presenza ultra decennale di associazioni sportive sul nostro territorio, che hanno segnato la storia recente della nostra comunità". Non è stato molto semplice arrivare al termine dei lavori. Nel tempo il percorso previsto ha conosciuto diversi gravi imprevisti, come il fallimento di ben due imprese aggiudicatrici dell’appalto, i danni provocati da due pesanti eventi meteorologici e, ultimo ma non ultimo, un sopraggiunto aggiornamento progettuale per la variazione della normativa di riferimento.

"E’ con soddisfazione che possiamo finalmente annunciare che il plesso è terminato - conclude il primo cittadino di Podenzana -. Parliamo della fine dei lavori della palestra polivalente di Via Cuncia, che sarà messa a disposizione dell’intero comprensorio dalla prossima stagione sportiva, per la pratica di varie discipline sportive come calcetto, tennis, pallavolo, visto che è dotata di ampi spogliatoi e priva di barriere architettoniche. Approvato il regolamento per l’utilizzo del centro sportivo di Podenzana, saranno approvate anche delle tariffe agevolate per tutte le associazioni con sede nel Comune di Podenzana e nei comuni limitrofi, ovvero Aulla, Tresana, Licciana Nardi, Comano e Bolano. Siamo infatti coerenti con la nostra visione di condivisione comprensoriale degli impianti, con l’obiettivo di garantire opportunità e servizi migliori, più efficienti ai cittadini del nostro comprensorio".