Pnrr, progetti per 30 milioni. La fetta maggiore per scuole e sport. Un 2024 pieno di cantieri e lavori

Un piano da 30 milioni di euro in tre anni. Sono i lavori pubblici finanziati con il Pnrr che l’assessore ai Progetti speciali, Moreno Lorenzini, sta portando avanti rispettando puntualmente la tabella di marcia. Gran parte di questa fetta la occupano lo sport, con oltre 12 milioni di euro di interventi, e le scuole, con più di 8 con ristrutturazioni, ampliamenti e realizzazioni ex novo.

Così l’asilo nido dei ’Cuccioli’ che con 300mila euro vedrà un ampliamento e una redistribuzione funzionale mirata all’aumento dei bambini che dai circa 80 attuali potranno raggiungere il centinaio. I lavori sono già in corso e si prevede finiscano per la fine dell’anno scolastico in modo che dal prossimo settembre i piccoli di via Erevan possano tornare tutti in classe. 500mila euro sono destinati alla scuola elementare ’Rodari’ di Avenza dove sarà costruita una sede per la mensa che libererà spazi per le attività didattiche. Importanti lavoro di recupero e ristrutturazione alla media ’Taliercio’ che con 10 milioni dovrà essere rifatta completamente. I lavori inizieranno entro marzo e se ne prevede la fine entro il giugno 2026. Demolizione imminente per la media ’Buonarroti’ che con 8 milioni sarà abbattuta e ricostruita a entro il 2026. Entro fine anno sarà pronto il progetto esecutivo.

Una città piena di gru e cantieri che partiranno da Campocecina dove è stato stabilizzato il fonte della frana e per la stagione estiva si conta di aver rimosso il pericolo e asfaltato l’intero percorso. Importante il cantiere di San Luca dove con 500mila euro sarà realizzata la rotatoria cui seguirà il secondo lotto di intervento che prevede, con un milione e mezzo, la riqualificazione dal campo sportivo e dei giardini pubblici. Pronto il progetto esecutivo e cantiere in via di apertura per i lavori al Canal del rio, il cui intervento prevederà la chiusura per circa un anno di una corsia della via Don Minzoni. Si prevede l’avvio dei lavori prima della fine dell’anno.

I lavori interesseranno anche l’ex Mattatoio con un progetto di messa in sicurezza da infiltrazioni e manutenzione ordinaria che di concerto con la Regione comporta un finanziamento di 100mila euro cui la Regione dovrà aggiungerne altre 150 mila per l’efficientamento energetico. Al momento l’amministrazione sta valutando dove collocare gli uffici che in parte andranno a Massa e in parte potranno, ma al momento si tratta soltanto di un’ipotesi, essere temporaneamente collocati all’infopoint di San Martino.

Soddisfatto l’assessore Lorenzini che ringraziando gli uffici per una mole di lavoro non indifferente ricorda che "il settore dei Lavori pubblici ordinariamente gestisce progetti per un milione e mezzo di euro l’anno. In questo triennio si troverà a gestire interventi per 30 milioni. Un risultato che ci riempie di orgoglio e che è stato possibile proprio grazie a una tabella di marcia che abbiamo sempre rispettato rigorosamente. Sono molti i Comuni che hanno perso i finanziamenti per non aver ottemperato alle scadenze".