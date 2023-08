Pnrr, nuovi scenari in campo Guidi si fa garante dei progetti "Non perderemo i fondi in ballo"

E’ uno di quei giochi di prestigio in cui l’occhio deve essere più veloce delle mani: progetti già appaltati con fondi europei e ministeriali che passano a sinistra per essere inseriti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza e ora, di nuovo con una mossa abbastanza repentina, si preparano a tornare al posto di partenza. Cambiano di nuovo le risorse di finanziamento ma, assicura Marco Guidi, coordinatore comunale di Fratelli d’Italia che si fa portavoce sul territorio della linea del governo Meloni, nulla sarà tagliato. Come nel più classico dei movimenti dei cassetti di bilancio, si torna all’origine: anche perché quei progetti che erano già stati finanziati prima del Pnrr come scuole, rigenerazione urbana o Pinqua, sperando così di riuscire a rispettare la scadenza del 2026, non ce la potrebbero fare comunque. Allora tanto vale rispostarli di nuovo.

Fra questi, il condizionale è d’obbligo dato che la proposta di rimodulazione del Pnrr è ora al vaglio dell’Europa, dovrebbero rientrarci gli 8 milioni per palazzo Bourdillon, il Pinqua dell’ex Colonia Ugo Pisa, castello Malaspina, sistemazione dell’ex Cat e dell’ex Mercato Coperto e tanto altro ancora. E’ questa la visione del Governo riportata da Guidi: "In realtà stiamo salvando gli interventi – sottolinea -. Alcuni interventi, finanziati in altra maniera e poi confluiti nel Pnrr, avrebbero avuto dei problemi di rendicontazione e di tempi. Si rischiava di perdere tutto. Quindi il Governo ha deciso di cambiare la fonte di finanziamento di progetti che potevano avere problemi nel rispetto dei parametri stringenti del Pnrr, passando a fonti complementari o statali". Per ora, precisa però Guidi, si tratta di una proposta di rimodulazione "al vaglio della Commissione Europea. A oggi siamo ancora nello stato precedente". Ma perché c’era il rischio di non rispettare i tempi, è una questione di organici e risorse umane anche da parte degli enti locali? "C’è anche il problema di riuscire a ottenere in tempi stretti i pareri necessari per interventi grandi e complessi. Non si tratta di tagli, quindi, ma di una rimodulazione. Posso dire che sono salvati tutti gli interventi previsti nelle opere pubbliche assegnate al Comune di Massa". C’è un passaggio della proposta di rimodulazione che dice di togliere dal Pnrr le case di comunità di nuova costruzione. "Sulla sanità il Governo ci mette ulteriori soldi, altri 377 milioni di euro nelle strutture sanitarie da aggiungere al Pnrr. Mi risulta che comunque la casa di comunità di Massa resti".

Da una lettura incrociata della proposta e dei precedenti finanziamenti sembra restare fuori il progetto di Montagna Viva da 6 milioni per il paese di Casette e la Filanda di Forno. "Montagna Viva era già nella graduatoria utile del bando Pinqua ma non era ancora finanziato. Serve uno scorrimento della graduatoria e con il deputato Alessandro Amorese ci prendiamo il compito di chiedere al Ministero che ci sia". Il Consorzio di Bonifica lamenta tagli alle opere sul dissesto idrogeologico. "Tutti gli interventi risultavano programmati, finanziati e mai realizzati addirittura dal 2010 al 2020. Il Ministero dell’ambiente dopo un anno di istruttoria ha stabilito che molti non sono compatibili con le regole del Pnrr e non saranno completati entro il 2026 e li ha spostati su fondo sviluppo e coesione e fondi nazionali. Stia tranquillo il consorzio di bonifica, Fratelli d’Italia e il governo Meloni mettono la lotta al dissesto idrogeologico tra le priorità cosa che il Pd nelle regioni da lui amministrate non ha mai fatto".