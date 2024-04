Plurima chiude la sede all’ex ospedale. Futuro a rischio per gli 8 lavoratori

Futuro incerto per 8 lavoratori della società Pluriama che ha deciso di chiudere la sede di Massa dove digitalizza le cartelle cliniche. Una loro lettera-appello è arrivata nei giorni scorsi in Regione e immediata è stata la presa di posizione del consigliere Giacomo Bugliani che, oltre a solidarizzare, chiede ora il massimo sforze per trovare una soluzione condivisa e salvare un "servizio importante per il territorio". "L’annuncio da parte di Plurima della chiusura dell’attività produttiva in loco all’ex presidio ospedaliero di Massa – spiega Bugliani – solleva forte preoccupazione per il futuro degli otto dipendenti coinvolti. La decisione della società, secondo quanto si legge nella loro missiva, sarebbe operativa a partire dal 1 maggio, con la soluzione di collocare i dipendenti interessati in appalti condotti da Plurima e Microdisegno in altre aree della Toscana, modificando le loro attuali mansioni".

Il consigliere Pd sottolinea che "gli addetti del centro di digitalizzazione delle cartelle cliniche di Massa hanno sviluppato, in questi anni, esperienza e professionalità importanti, che auspico possano continuare ad operare proficuamente nel territorio, data anche l’importanza di questo servizio per la cittadinanza". Chiede quindi di mettere in campo tutti gli strumenti a disposizione per "scongiurare la perdita di un presidio significativo nell’ambito dei servizi sanitari rivolti alla comunità".