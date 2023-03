Plesso scolastico all’avanguardia per Monzone

Sono terminati nei giorni scorsi i lavori di ristrutturazione sul plesso scolastico della frazione di Monzone, il centro più importante e popoloso della Valle del Lucido, che ospita le scuole medie, elementari e la materna. "Si è trattato di un intervento molto importante, che ha consentito di completare fra l’altro altre opere- afferma Giovanni Poleschi vicesindaco di Fivizzano- rendendo l’intero plesso di Monzone moderno ed efficiente sotto ogni profilo. E’ stato un investimento del valore di 185mila euro che ha riguardato principalmente opere per migliorare l’efficientamento energetico di tutto l’edificio scolastico. Lo stesso, è stato dotato di cappotto termico, nuovi serramenti - aggiunge il vicesindaco - a bassa dispersione e nuove caldaie ad alta efficienza. I lavori, sono stati eseguiti molto bene dalla ditta aggiudicatrice ,che proveniva da fuori e non dalla nostra zona, del resto l’importo delle opere previste dal progetto imponevano una gara d’appalto pubblica, aperta a chiunque volesse parteciparvi. Gli interventi realizzati, hanno riguardato soprattutto la parte dell’edificio dov’è ospitata la materna, in quanto le medie ed elementari erano già state ricostruite con criteri di efficienza energetica. La scuola oggi è sicura, moderna ed all’avanguardia".

Roberto Oligeri