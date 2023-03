“Playboy”, il primo singolo della giovane musicista apuana America

M

Si chiama ‘Playboy’ ed è il primo singolo di una giovane e talentuosa musicista apuana, anzi massese per l’esattezza. Io nome d’arte è America e il suo debutto avverrà ufficialmente su tutte le piattaforme streaming il 13 marzo con un pezzo contemporaneo e dalle sonorità internazionali. La sua musica trae ispirazione dalla vita e deve proprio alla vita il motivo per il quale scrive. Il nome d’arte “America” nasce per un motivo specifico, quel termine racchiude in sé aspetti particolari. "Il mio nome l’ho scelto per due motivi. Il primo perché l’America per me rappresenta il massimo dell’ ambizione – spiega –. Noi italiani siamo molto artistici. Siamo dei veri creativi, credo che il senso artistico che abbiamo noi italiani non ce l’abbia nessun paese al mondo ma l’ambizione che hanno gli americani a noi manca un po’ ed è una cosa che mi emoziona molto. L’altro motivo è perché quando scoprirono l’America le diedero il nome di ‘Nuovo Mondo’ e ogni artista emergente è un nuovo mondo da scoprire per la gente.. proprio come lo fu l’America. E Proprio come lo sono io oggi".

Playboy sprigiona grinta con un ritmo che trascina sin da subito e trae ispirazione da una delle emozioni più comuni che proviamo, la rabbia. Il produttore del singolo Playboy è Ugo Bongianni, anche arrangiatore e pianista che ha collaborato con tantissimi artisti di fama nazionale e internazionale. America è seguita dalla scuola di musica Il Musicante e dalla grande vocal coach Patricia Bustos Wacquez di origine cilena. America, per la realizzazione del videoclip ha coinvolto i ballerini della scuola di danza "Caribe Loco" delle sorelle Marilena e Valeria Minieri che la accompagneranno e saranno con lei protagonisti. Il videoclip sarà girato all’interno del bellissimo hotel a quattro stelle Esplanade di Viareggio. Adamas gioielli di Balacco contribuirà con i suoi gioielli scultura a rendere l’immagine di America unica.