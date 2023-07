Plastic Free Sabato la raccolta L’associazione cerca volontari

Ennesima mobilitazione per i volontari dell’associazione Plastic Free, da tempo impegnata a rimuovere i rifiuti nell’ambito di campagne di sensibilizzazione per la tutela dell’ambiente. La prossima iniziativa è in programma sabato a Marina di Massa, con il ritrovo fissato alle 8 ai Ronchi, all’incrocio tra via delle Macchie e via Fescione. Il tutto in collaborazione con Asmiu e il patrocinio del Comune. Ma per poter pulire zone di grandi dimensioni l’associazione ha bisogno di un buon numero di volontari, in genere sempre numerosi quando c’è da dare una mano per togliere plastiche e altre tipologie di rifiuti dall’ambiente. Chiunque voglia aderire potrà chiedere informazioni ai referenti Pietro (349-0666943), Francesca (331-9215260), Daniele (347-0806938), Sara (327-0997543) e Jessica (349-0915854).