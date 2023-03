Plasma day per invitare a donare "Decisivo nella lotta alle malattie rare"

Un “Plasma day“ dedicato alle donne ieri per l’8 marzo nel segno della solidarietà al centro trasfusionale dell’ospedale di Pontremoli, pieno di mazzi di mimose. Una giornata per invertire la tendenza delle donazioni del 2022 che ha fatto registrare un calo di 232 donazioni Fratres sul territorio provinciale. Ma c’è soprattutto bisogno di plasma. "Mentre per il sangue intero siamo autosufficienti, la raccolta del plasma è in difficoltà - avverte il presidente provinciale Alberto Albericci - Non c’è ancora un’adeguata cultura della donazione, sommata alla mancanza dei macchinari necessari per effettuarla nonché di medici e personale sanitario addestrato. A livello nazionale dovremmo raggiungere la soglie dei 18 Kg x 1.000 abitanti, invece a siamo a 14,2 Kg, distanti dagli obiettivi. Faccio ancora un appello invitando i cittadini alla donazione di plasma. Le malattie rare colpiscono in Italia oltre 2 milioni di persone, molte di queste patologie vengono curate con i derivati del plasma". La situazione nei nostri centri trasfusionali qual è? " Siamo su livelli di raccolta stazionari, anzi i numeri al C.T. di Pontremoli stanno muovendosi verso l’alto: un segnale positivo per il territorio. I donatori della Lunigiana sono persone eccezionali e responsabili, sono molto fiducioso".

Albericci ricorda anche che tra le notizie positive del 2022 c’ è stata l’inaugurazione del nuovo allestimento del Centro trasfusionale di Pontremoli:"Siamo orgogliosi per aver creduto in questo progetto, che migliora l’ambiente di lavoro in sala trasfusionale per medici infermieri e tecnici e per i donatori,che hanno uno spazio diverso ma più accogliente. Grazie quindi alla Dirigenza aziendale per il lavoro svolto,unitamente ai componenti dell’Ufficio tecnico e quanti hanno contribuito al miglioramento del Centro per la loro disponibilità. In particolare ai medici Stefano Necchi Ghiri ed Elisabetta Sordi alle infermiere Daniela Pagani,Valentina Ferdani e al tecnico Amerigo Martelli". Le donazioni dei Gruppi Fratres in provincia nel 2022 hanno raggiunto 2.417 sacche (sangue intero 1.886, plasma 531), un risultato che vede un segno negativo di -232 donazioni rispetto all’anno prima (-156 sangue intero e - 76 plasma). Ecco i dati 2022 dei gruppi: Bagnone 219 (+5), Filattiera 351 (-42), Massa 276 (+4), Mulazzo 327 (-45), Pontremoli 894 (-127), Villafranca 278 (-19), Zeri 73 (-7). Al Centro trasfusionale di Pontremoli si sono registrate 2.119 donazioni, a Fivizzano 9 e a Massa 274.

