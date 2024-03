‘Plasma day’ in... rosa. Solidarietà concreta attraverso la donazione al centro trasfusionale

Un Plasma day dedicato alle donne per festeggiare nel segno della solidarietà. E’ l’obiettivo di una giornata che da qualche anno si coniuga con la donazione al Centro trasfusionale dell’ospedale di Pontremoli aperto tutto il giorno. Un “appuntamento rosa” al quali anche gli uomini hanno offerto il loro contributo. La raccolta straordinaria ha fatto registrare 27 donazioni. Mazzi di mimose hanno colorato il centro trasfusionale: un fiore composto di pallini gialli che danno l’idea di insieme, segno di vicinanza nella lotta per i diritti.

Erano state le infermiere del Centro a proporre l’appuntamento qualche anno fa per sensibilizzare il maggior numero di persone alla donazione del plasma che rappresenta l’unica speranza di cura per molte persone affette da malattie rare. "Sul nostro territorio l’indice di donazione dei Fratres per il 2023 è pari 1,83 ( rapporta tra le 2571 donazioni e 1.400 donatori Fratres che hanno offerto il prelievo almeno una volta nell’anno – ha detto il presidente provinciale dei donatori Fratres Alberto Albericci, presente a Pontremoli con il referente sanitario dei presidi lunigianesi Riccardo Gerali, la coordinatrice Lucia Ruffini e il presidente dei Fratres di Mulazzo Bruno Curadini –. Lo scorso anno sono entrati nella Fratres provinciale 132 nuovi donatori con un buon numero di giovani, sperando che il loro supporto prosegua".

La Festa della donna ha offerto l’opportunità di onorare il calendario ricordando l’importante ruolo femminile. Albericci ha ringraziato tutto il personale del Centro trasfusionale di Pontremoli, medici e infermiere, per l’impegno e la collaborazione alla riuscita della giornata, le donatrici per la grande disponibilità.

Ieri mattina si è svolta anche una significativa cerimonia per la donazione di apparecchiature al Centro decisa dai figli in segno di ringraziamento e per ricordare Antonio Albareni, che per molto tempo aveva usufruito dei servizi sanitari della struttura guidata dal medico Stefano Necchi Ghiri. Il cappellano dell’ospedale don Sergio Simoncelli ha ricordato l’importanza del ruolo delle donne nella difesa del diritto alla salute.

