Plance nascoste: scoppia il caso Gli esclusi vanno in Prefettura "La campagna elettorale è falsata"

di Alfredo Marchetti

Sgombriamo subito il campo: il Comune ha seguito la legge. E questa certezza ce l’hanno anche gli esponenti politici in campo. Però il problema rimane: alcuni manifesti elettorali posizionati nelle plance sono nascosti. Il caso riguarda 4 postazioni bifacciali: Alteta, San Carlo, Antona e la rotatoria in via Del Papino. A vivere questo disagio sono il Movimento 5 stelle, Pd, Unione popolare, i Repubblicani, Massa Insorge e Andrea Barotti sindaco. Ieri pomeriggio una delegazione dei diretti interessati si è recata in Prefettura per fare presente il problema. "Come ho già avuto modo di segnalare nei giorni scorsi – dichiara Daniela Bennati del Polo progressista –, le plance sono posizionate a tutto vantaggio dei candidati di destra e dunque non garantiscono pari visibilità. Il problema non è il sorteggio degli spazi, ma piuttosto che le strutture sono state disposte in modo tale da rendere praticamente invisibili alcuni manifesti. Quelli dedicati alla mia candidatura e quelli delle liste che mi appoggiano sono fortemente penalizzati, con una grave violazione del diritto all’informazione dei cittadini. Riteniamo totalmente iniquo e antidemocratico questo stato di cose".

"La collocazione delle plance elettorali – è intervenuto Guido Mussi del Pri – non garantisce pari visibilità a tutti i candidati sindaco e alle loro liste. Se non viene trovata una diversa soluzione la regolarità della campagna elettorale è dunque a rischio, I rappresentanti del Pri hanno riscontrato un doppio ordine di problematiche: le plance sono state posizionate lontano dai seggi elettorali e in luoghi poco visibili; inoltre i venti posti disponibili non sono tutti affiancati, ma divisi in due parti, in modo che i primi dieci sono facilmente visibili sul lato strada, mentre gli altri dieci sono rivolti all’interno e quindi nascosti ai passanti". "Credo – è intevenuto Stefano Alberti del Pd – che sia una questione dignità per i partiti: chiediamo di rimediare quanto prima. La situazione è quasi imbarazzante. Se il Comune non ne ha abbastanza, che si faccia prestare le plance da Carrara". Al termine dell’incontro Bennati ha commentato: "Ringraziamo il Prefetto vicario Andrea Leo per l’ascolto, ma il problema della iniquità delle affissioni resta. Le spiegazioni che ci sono state date non ci hanno convinto: questa è una campagna elettorale falsata".